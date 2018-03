Villingen-Schwenningen Ein Rundgang durch die Oster-Schätze im Franziskaner Museum

Beeindruckende Glaubenszeugnisse aus mehreren Jahrhunderten im Villinger Museum. Ein Stück mittelalterliches Münsterfenster hat überlebt. Mit acht Erklärvideos und Bildergalerie!

Villingen-Schwenningen – Das Osterfest beinhaltet den zentralen Glaubenshinhalt der Christenheit: Leiden, Sterben und Auferstehung des Herrn. Mit der wachsenden Abkehr von diesen Glaubensinhalten in der Moderne verliert Ostern für viele Menschen an Bedeutung. Das war in früheren Jahrhunderten völlig anders.

Beeindruckende Zeugnisse des österlichen Kults unserer Vorfahren sind im Franziskaner Museum zu bewundern. Wertvolle Kunstwerke vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit geben einen nachhaltigen Eindruck ihrer Glaubenswelt. Museumsleiterin Anita Auer nimmt uns mit zu diesen österlichen Kunstschätzen.

Acht besondere Ausstellungsstücke zu Ostern - Mit Videos!

Eine der ältesten österlichen Darstellungen in der Dauerausstellung ist eine Pieta aus dem 14. Jahrhundert. Maria hält den Leichnam ihres Sohnes Jesus im Arm, eine drastische Szene des Schmerzes. Die holzgeschnitzte Plastik in Lebensgröße wurde als Andachtsbild um das Jahr 1350 geschaffen.

Im Chorraum des Franziskaners, dem heutigen Konzertsaal, ist an der Wand eine archaisch wirkende Kreuzigungsgruppe mit Jesus und den zwei Schächern zu sehen. Sie ist von besonderer lokaler Bedeutung, handelt es sich doch um die originale Kreuzigungsgruppe aus der Villinger Altstadtkirche, der heutigen Friedhofskirche, dem ältesten Gebäude der Stadt. Das Kunstwerk wird auf das Jahr 1492 datiert.

Dieser Jesus, dargestellt als Schmerzensmann, konnte sowohl als Prozessionsfigur als auch als Andachtsbild in der Kirche aufgestellt werden.

Jesus als der Auferstehungs-Christus ist eine künstlerische Arbeit, die im späten Mittelalter um das Jahr 1470 geschaffen wurden. Sie zeigt Christus nicht als Schmerzensmann, sondern als den Wiederauferstandenen mit purpurnem Königsmantel, verklärtem Gesicht, auf einer Wolke stehend und den Segen spendend.

Eine besonderer Rarität: Im Museum ist das einzige noch erhaltene gotische Glasfenster des Villinger Münsters zu sehen. Während alle mittelalterlichen Kirchenfenster im 18. Jahrhundert dem Zeitgeist gemäß durch neue Fenster im Barockstil ersetzt wurden, hat in der Sakristei ein kleines Fenster durch Zufall die Erneuerung überstanden. Als es gefunden wurde, war es größtenteils zersprungen und wurde aufwändig restauriert. Auf dem Fenster ist eine Kreuzigungsszene zu sehen, die aus dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts stammt.

Die christlichen Geschehnisse am Gründonnerstag sind durch ein schönes Gemälde von Anfang des 16. Jahrhunderts dargestellt: Eine Abendmahlszene mit Jesus und den zwölf Aposteln. Der Reiz des Gemäldes, das einem ehemaligen Flügelaltar entnommen wurde, liegt auch in seinen vielen zeitgenössischen Details aus dem frühen 16. Jahrhundert.

Zu den visuell eindrucksvollsten Exponaten zum Thema Ostern gehört eine ehemalige Altarverkleidung aus dem Villinger Münster. Die Kulissen entstanden um das Jahr 1750 und wurden von Johann Sebastian Schilling (1722-1764) geschaffen, einem aus einer Villinger Malerfamilie stammenden Künstler. Die Kulissen mit der Darstellung verschiedener detailreicher Szenen der österlichen Leidensgeschichte Christi stehen seit mehreren Jahren im Franziskaner Chorraum und geben dem heutigen Konzertsaal eine besondere Atmosphäre. Im Münster wurde die Kulisse dereinst speziell zur Karwoche aufgebaut, um den Gläubigen die Ostergeschichte bildlich zu veranschaulichen. Ihr Überleben verdankte sie wohl ihrer hohen künstlerischen Qualität.

Eine besonders filigrane handwerkliche Arbeit ist eine Perlstickerei auf einem Kelchtuch, welches die Auferstehung Christi mit Engeln und Wachen zeigt.

Öffnungszeiten

Bei durchwachsenem Wetter lohnt sich an Ostern vielleicht ein Museumsbesuch. Die Dauerausstellung des Franziskaner Museums, in der die Glaubenszeugnisse aus der Geschichte Villingens ausgestellt sind, ist über Ostern wie folgt geöffnet: Am Samstag, 30. März, von 13 bis 17 Uhr, am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 11 bis 17 Uhr. Auch der Chorraum der ehemaligen Kosterkirche mit den Altarkulissen aus dem Münster und der Kreuzungsgruppe aus der Altstadtkirche ist zugänglich.