Villingen-Schwenningen Eigenes Vereinsheim: Kubon vertröstet die Katzenmusik

Der OB will beim Verkauf des städtischen Gebäudes Kanzleigasse 1 in Villingen noch etwas abwarten. Auch beim Verkaufspreis gibt es wohl noch Ungereimtheiten. Verein will das denkmalgeschützte Gebäude sanieren und zum Vereinsheim umwidmen, sofern es erschwinglich ist

Stadtrat Bertold Ummenhofer appellierte am Dienstagabend im Technischen Ausschuss an die Stadtverwaltung, den Verkauf des städtischen Gebäudes in der Kanzleigasse 1 an den Fastnachtsverein "Katzenmusik Miau" zu beschleunigen. Oberbürgermeister Kubon versicherte, auch er habe ein Interesse daran, die Angelegenheit voranzutreiben.

Wie der SÜDKURIER berichtete, ließ sich Kubon vergangene Woche bei der Generalversammlung wegen Terminüberschneidung entschuldigen. Insider indes wollen wissen, dass der OB die Begegnung mit der Katzenmusik bewusst aus einem Grunde gemieden habe: Vor zwei Jahren hatte er dem Verein das denkmalgeschützte Gebäude der Stadt in der Kanzleigasse 1 als Vereinsheim vorgeschlagen. Doch seither ist in der Sache nichts mehr vorangegangen. Kubon, heißt es, bremst. Doch warum? Das wollte Stadtrat Ummenhofer jetzt in der Ausschusssitzung wissen. Denn die Stadt werde doch davon profitieren, wenn der Verein ein denkmalgeschütztes Haus auf eigene Rechnung saniere und mit neuem Leben fülle.

Oberbürgermeister Kubon beteuerte, er unterstütze dieses Ansinnen der Katzenmusik nach wie vor. Aber, das Gebäude werde noch immer von der Stadtverwaltung genutzt. Darin ist die Hausdruckerei untergebracht. Diese soll bis voraussichtlich 2021 in das neue Verwaltungszentrum aufs Mangin-Areal umziehen. Aber die Stadt, so sagte Kubon, habe das Mangin-Areal ja noch nicht einmal gekauft. Bevor also das Gebäude veräußert werde, müsse sichergestellt werden, dass die Stadt ein neues Grundstück im Besitz hat.

Er räumte ferner ein, dass es noch einen weiteren Grund gibt, und zwar den Kaufpreis. Es gebe ein veraltetes Wertgutachten für das Grundstück und Gebäude aus 2011. Dieses müsse aktualisiert werden. Die Frage ist, ob dem Verein nur die Grundfläche mit dem Gebäude verkauft oder auch ein Teil des angrenzenden Parkplatzes eingerechnet wird. Das heißt, bis diese Frage geklärt ist, wird es wohl noch dauern. Kubon sagte aber auch: Wenn die Stadt das Mangin-Gebäude gekauft habe – das soll wohl im Frühjahr geschehen – sei der richtige Zeitpunkt gekommen, mit dem Verein zu verhandeln. Ummenhofer wies Kubons Argumente als unbegründet zurück. Die Stadt könne das Gebäude doch verkaufen, damit der Verein möglichst bald in den Obergeschossen mit der Sanierung starten kann, unabhängig von der Hausdruckerei, die im Erdgeschoss untergebracht ist. Ob dies möglich ist, sagte Kubon, müssten die Fachleute erst überprüfen.