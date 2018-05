Villingen-Schwenningen Eier auf den Herd gestellt und eingeschlafen: Polizei weckt Wohnungsinhaber aus dem Tiefschlaf

Tür in Villingen-Schwenninger aufgebrochen. Auch Feuerwehr rückt an

In einem Wohnblock in der Schwenninger Gewerbestraße haben Nachbarn einer Einzimmerwohnung am Sonntagabend gegen 18 Uhr einen Brandmelder gehört und die Polizei verständigt. Die noch vor der ebenfalls alarmierten Schwenninger Feuerwehr eintreffenden Beamten mussten die betroffene Wohnungstüre gewaltsam öffnen und den Bewohner des mittlerweile verrauchten Raumes aus dem Tiefschlaf wecken. Der hatte sich in den späten Nachmittagsstunden Eier in einem Topf mit Wasser auf dem eingeschalteten Herd zubereitet, war dann aber eingeschlafen. Mittlerweile war das Wasser verdampft und die Eier schmorten mit erheblicher Rauchentwicklung in dem Topf, meldet die Polizei. Nach dem Ausschalten des Herdes und dem Durchlüften der Einzimmerwohnung waren weitere Maßnahmen nicht erforderlich. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es nicht gekommen. Die eintreffende Schwenninger Feuerwehr konnte wieder abrücken.