Villingen-Schwenningen Ehrenamtliche Heilfer im Heilig-Geist-Spital betonen harmonisches Miteinander

Spitalfonds und zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter reagieren auf den Konflikt mit zwei langjährigen Helferinnen

Der Spitalfonds Villingen und zahlreiche ehrenamtlichen Helfer des Heilig-Geist-Spitals in Villingen weisen entschieden den Eindruck zurück, dass die Beziehungen zwischen der Heimleitung und den Helfern getrübt sei. Sie treten damit dem negativen Eindruck entgegen, der durch die Auseinandersetzung mit zwei ehrenamtlichen Helferinnen entstanden ist (der SÜDKURIER berichtete). Die Mehrheit der ehrenamtlichen Helfer im Heilig-Geist-Spital pflege "ein gutes Arbeitskli­ma und eine harmonische Beziehung zur Einrichtungsleitung und Heimleitung", heißt es darin unter anderem.

Wie berichtet, hatte eine Helferin, die den Bastelkreis geleitet, und eine zweite, die den Singkreis geführt hatte, ihre Mitarbeit beendet, weil sie sich nicht mehr erwünscht fühlten. Die daraus folgende Auseinandersetzung endete in einem Befriedungsgespräch mit Oberbürgermeister Rupert Kubon, der von einem "Missverständnis" sprach. Die Geschäftsführung des Spitalfonds hat inzwischen den Kreis der Ehrenamtlichen eingeladen, um über die vorgebrachten Vorwürfe zu sprechen. Alle zwölf anwesenden Ehrenamtlichen haben bei dieser Gelegenheit eine Stellungnahme unterzeichnet, "die ein ganz anderes Bild über unsere Einrichtung ergibt", so Günter Reichert, der Geschäftsführer des Spitalfonds.

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme heißt es wie folgt: "Bei einem Treffen, bei dem die jüngsten Probleme zweier Damen aus unseren Reihen mit der Einrichtungsleitung des Heilig-Geit-Spitales thematisiert wurden, haben wir gemeinsam beschlossen, dazu mit beiliegendem Schreiben Stellung zu nehmen. Damit wollen wir zei­gen, dass im Heilig-Geist-Spital die Mehrheit der ehrenamtlichen Helfer ein gutes Arbeitskli­ma und eine harmonische Beziehung zur Einrichtungsleitung und Heimleitung pflegt. Damit dieses so bleibt, werden wir uns zukünftig regelmäßig treffen, um eventuelle Missverständ­nisse frühzeitig auszuräumen.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, im Heilig Geist Spital lebenden Menschen die letzte Lebensphase so angenehm wie möglich zu gestalten. Dafür engagieren wir uns ehrenamtlich, das heißt, ohne Gegenleistung. Wir gehen mit Bewohnern spazieren, unterhalten uns mit ihnen, basteln gemeinsam, singen und verbringen einfach Zeit miteinander. Getrübt wird die Freude an dieser Tätigkeit zurzeit durch eine Missstimmung, die in unseren Augen allein durch Missverständnisse und unterschiedliche Wahrnehmungen verursacht wurde. Darunter leidet nicht nur der Ruf des Heilig Geist Spitals, sondern auch wir leiden.

In unseren Augen diente es im vorliegenden Fall unserer Sache nicht, dass eine Partei, in diesem Fall die beiden Ehrenamtlichen, öffentlich Position bezogen haben. Ein klärendes Gespräch zwischen allen Beteiligten ist erfolgt, für uns der einzig gangbare Weg. Dass der Ausgang dieses Gespräches offenbar nicht von allen Gesprächspartnern positiv bewertet wird, macht in unseren Augen einen zweiten Termin notwendig, nicht aber den Gang an die Öffentlichkeit.

Wir möchten betonen, dass wir in unserer zum Teil seit Jahren währenden ehrenamtlichen Arbeit immer das Wohl der Heimbewohner im Blick hatten und haben. Das jedoch leidet, wenn in diesem Fall das ganze Haus in Misskredit gebracht wird. Es ist uns daher ein Anliegen herauszustellen, dass wir, die Unterzeichnenden, uns und unseren Einsatz für die Bewohner im Heilig Geist Spital wertgeschätzt fühlen und unterstützt werden. Missverständnisse kann es immer geben. Wenn beide Parteien das wollen, kann man sie aber auch ausräumen – und das wünschen wir uns."

Der Spitalfonds

Der Spitalfonds Villingen ist der Träger des Alten- und Pflegeheims Heilig-Geist-Spital in der Schertlestraße in Villingen. Seit Anfang des Jahres betreibt er ds ein zweites Pflegeheim am Warenbach in Villingen. Parallel dazu unterschiedliche Wohnanlagen in Villingen, die für das betreute Wohnen von Senioren und Menschen mit Behinderungen ausgelegt sind.