Villingen-Schwenningen Edgar Sturm wird 80: "Es geht mir gut, ich bin glücklich, was will ich mehr?"

Edgar Sturm wird 80: "Es geht mir gut, ich bin glücklich, was will ich mehr?"

Ehrenzunftmeister Edgar Sturm feiert am Samstag seinen 80. Geburtstag. Ein kurzes Gespräch über das Glück und das Leben

Die Farbe an den Händen ist noch frisch, der Tisch im Wohnzimmer schon für die Gäste gedeckt, als sich Edgar Sturm am Donnerstagvormittag im Esszimmer seines Hauses am Warenberg auf den Stuhl setzt und beginnt, aus seinem Leben zu erzählen.

Wer mit Edgar Sturm spricht, kommt an der Fasnet nicht vorbei. Sie ist das erste und das letzte Thema. Dann, wenn er erzählt, dass die Farbe an seinen Händen vom Häsmalen kommt – inzwischen malt er nur noch wenig, nur noch für Bekannte – oder dann, wenn er erzählt, dass der Tisch schon für die Ratsherren gedeckt ist, die am Samstag nach dem Häsabstauben in Schwenningen bei Sturm vor der Tür stehen werden.

Vor Sturm auf dem Tisch liegt ein schmaler gelber Ordner. Opas Ehrenordner steht darauf. Vor 35 Jahren haben seine Kinder den einmal angelegt. Darin liegen Zeitungsausschnitte und Ehrenbekundungen. Demnächst, sagt er, miste er das ganze Zeug aus. Als er einen Artikel in dem Ordner sucht, greift er zur Brille. Bis 78 sagt er, ging es noch ohne.

40 Jahre hat Sturm ein eigenes Malergeschäft in Villingen, 27 Jahre war er im Stiftungsrat der Fidelisgemeinde, seit 1979 ist er im Vorstand der Zunft, vier Jahre war er dort Säckelmeister und maßgeblich am Bau der Zehntscheuer beteiligt. Jahrelang begleitet er die Altvillingerinnen mit ihren Chaisenwagen, "Chaise-Edgar" war sein Spitzname. Das Fernsehen hat ihn besucht, die Zeitungen über ihn berichtet. Sturm ist ein bekannter Mann in Villingen, er nimmt es hin, wie es ist. Was für ihn zählt, ist die Familie – "Das Allerschönste sind meine Enkelkinder" – und die Fasnet. Beides, das ist vielleicht Sturms größtes Geschenk, kann er verbinden.

"Die ganze Familie geht ins Häs", sagt Sturm und zeigt auf die Fotos auf der Kommode. Narro, Mäschgerle und Altvillingerin in der Oberen Straße. Auch der Sohn, der inzwischen mit seiner Familie in Pforzheim lebt, kommt jedes Jahr zur Fasnet nach Villingen und geht ins Häs.

Der schönste Moment für ihn an der Fasnet? "Der Montagmorgen, wenn das erste Mal der Narromarsch erklingt." Er macht eine kurze Pause und sagt: "Es läuft mir schon kalt über den Rücken, wenn ich drüber rede." Ins Häs geht er selbst nicht mehr, die Rollen sind ihm zu schwer geworden. Er läuft als Ehrenzunftmeister mit.

Sturm war einmal ein guter Leichtathlet. Läufer, Spezialdisziplin 1000 Meter. Noch heute läuft er, vor allem mit seiner Frau, nicht mehr im Dauerlauf aber immer noch "unheimlich schnell". Sie laufen nach Pfaffenweiler, nach Tannheim oder fahren weg und marschieren dort.

Edgar Sturm ist ein besonnener Mensch, er nimmt die Dinge, wie sie sind, er hadert nicht. Wenn er einen Wunsch für die Zukunft hat, dann, dass alles so bleiben soll, wie es ist. "Es geht mit gut, ich bin glücklich, was will ich denn mehr?"