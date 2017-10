Villingen-Schwenningen Dramen im Elektromarkt: Viele Menschen überfordert von Kanalumstellung bei Unitymedia

Kabelkunden verzweifeln an Programmumstellung der Unitymedia. Der örtliche Elektrofachhandel wird von Hilferufen überrannt

"Hier spielen sich jeden Tag Dramen ab", berichtet Rudolf Reim, der Geschäftsführer des Elektronikfachmarkts Expert Hoerco in Villingen. Seit der Umstellung der Fernsehprogramme durch den Kabelfernseh-Anbieter Unitymedia (ehemals Kabel BW) wird der Fachmarkt von hilfesuchenden Menschen förmlich überrannt. Viele Kunden des Kabelanbieters, so berichtet Reim, sind einfach überfordert oder haben keine Zeit, den notwendigen Sendersuchlauf an ihrem Gerät durchzuführen. Dann haben sie keinen Fernsehempfang – für viele eine kleine Katastrophe.

Ursache all der Fernseh-Dramen ist der Umstand, dass der Netzbetreiber Unitymedia in seinem Fernseh- und Kabelnetz mehr Platz geschaffen hat für neue Sender, die im hochauflösenden modernen HD-Format übertragen werden. Das geschah in der Nacht auf Dienstag. Seither werden die örtlichen Elektrofachgeschäfte von zahlreichen Konsumenten bestürmt, ihren Fernsehempfang wieder herzustellen. Denn nicht jeder Nutzer bekommt den automatischen oder manuellen Sendedurchlauf hin. Oft sind die Programme dann auch nicht mehr am gewohnten Platz.

Kunden schleppen aus Verzweiflung ihren Fernseher ins Fachgeschäft

Allein bei Hoerco, dem größten Elektronikfachmarkt in Villingen, gingen hunderte von Telefonaten ein. "Viele beschweren sich, dass sie gar nicht mehr telefonisch bei uns durchkommen", berichtet der Geschäftsführer. Er selbst wurde am Mittwoch von einem Kunden förmlich um Hilfe angefleht, weil am Abend das Fußballspiel von Bayern München in der Champions League übertragen wurde. Viele andere Konsumenten haben in ihrer Verzweiflung den Fernseher gleich zu Hoerco ins Geschäft geschleppt, um ihn dort von den Mitarbeitern einstellen zu lassen.

Weitere Informationen Senderumstellung Unitymedia: Was Fernsehzuschauer jetzt wissen müssen

Rudolf Reim hat Verständnis dafür. Viele Ältere, weiß er, trauten sich gar nicht, am Fernsehgeräte etwas zu verändern. Andere haben keine Gebrauchsanweisung mehr für ihr Gerät, wieder andere weder Zeit noch Nerv, sich einzuarbeiten. "Wir lassen die Kunden nicht im Regen stehen", versichert er. Zugleich nutzt er die Gelegenheit, den Verbraucher angesichts dieser Situation die Vorteile des örtlichen Fachhandels gegenüber dem Internethandel vor Augen zu führen. "Bei Amazon braucht man nicht anzurufen, da kommt keiner", sagt Reim.

Von Hoerco und den anderen Fachhändlern vor Ort sind derzeit alle Mann im Dauereinsatz und schieben Überstunden. Sie rücken aus, damit die Kunden nicht vor einem schwarzen Bildschirm sitzen und die Programme wieder am gewünschten Ort sind. Bei Hoerco wurden auch Rentner und studentische Aushilfskräfte, die sich auskennen, mobilisiert, um schnelle Hilfe in die Haushalte zu bringen. Allerdings, so betont Reim, wird es wohl noch acht bis zehn Tage dauern, bis seine Monteure alle Aufträge abgearbeitet haben. Für die Kunden wird eine Service-Pauschale von 49 Euro fällig.

Hilfe im Internet

Damit mehr Platz für Digital-TV, weitere HD Sender und schnelleres Internet geschaffen wird, wurde für den Fernseh-, Internet- und Telefonanbieter Unitymedia eine Neusortierung der TV Sender notwendig. Für die Kunden, die am Kabelnetz der Unitymedia hängen, wird damit ein Senderdurchlauf am TV-Gerät erforderlich. Informationen, Hilfestellungen und Anleitungen zum Senderdurchlauf sowie die aktualisierte Sendeliste erhalten Unitymedia-Kunden auf der Internetseite des Unternehmens.

Außerdem gibt es eine Hotline unter Telefon 0221/46619044. Längere Wartezeiten sind aber zu erwarten.