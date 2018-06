05.06.2018 12:57 Jens Fröhlich VS-Villingen Diese tollen Straßenmusiker waren bereits in VS-Villingen zu Gast - Mit Videos!

Straßenmusiker Paddy Tinsley ist kein unbekannter Gast in Villingen. Auch auf den Bühnen der Region war er schon häufiger zu sehen, zum Beispiel im Rollmops-Theater. Am Dienstagmorgen unterhielt er einmal mehr die Passanten in der Innenstadt. Eine Übersicht über die besten Straßenmusiker in Villingen. Mit Videos!