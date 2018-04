VS-Obereschach Diese Investition hat sich gelohnt: Endlich mehr Platz für Obereschacher Kinder

Der Umbau in der Kindertagesstätte erweitert die Kapazitäten deutlich. Jetzt fehlt es noch an Betreuungspersonal.

Nach einer längeren Umbauzeit konnte sich jetzt der Ortschaftsrat Oberechach von der Umgestaltung der leer stehenden Hausmeisterwohnung in der Kindertagesstätte zu Aufenthalts- und Besprechungsräumen für die Erzieherinnen informieren. Die Bauarbeiten waren notwendig geworden, da in der Kindertagesstätte selbst Ruhe- und Schlafplätze für die Kleinkinder fehlten, wie die Leiterin Sibylle Kriese dem Gremium erläuterte.

So war sie auf die Idee gekommen, die bisher vorhandenen Sozialräume für die Erzieherinnen als Ruhe- und Schlafplätze zu nutzen, da derzeit ein hoher Bedarf an Plätzen für unter dreijährige Kinder besteht. Aber auch für den Hort und und im Ganztagsangebot besteht ein sehr großes Interesse, wie Kriese ausführte.

Derzeit besuchen 63 Kinder, davon elf Kinder unter drei Jahren, die Kindertagesstätte. Durch die Schaffung von 20 neuen Ruhe- und Schlafplätzen können nun weitere Kinder aufgenommen werden, die derzeit noch auf einer Vormerkliste standen. Seitens der Ortsverwaltung und der Leiterin der Tagesstätte werden derzeit alle Hebel in Bewegung gesetzt, für die Erhöhung der Kapazität auch das nötige Personal zu bekommen.

Ortsvorsteher Klaus Martin dankte vor allen Dingen Tobias Reuter und Markus Görke vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau für die Planungen, den beiden Gemeindebediensteten Ewald Bucher und Norbert Koffler, die neben den Handwerkern sehr viel Eigenarbeit geleistet hatten, und der Leiterin Sibylle Kriese für ihre guten Ideen. Was noch aussteht sind die Auswechslung der Oberlichtkuppeln in der Eingangshalle und ein neuer Farbanstrich derselben, wie Markus Goike erklärte. Auf längere Sicht müssen auch dem einen oder anderen Gruppenraum noch neue Beleuchtungen und neue Farbanstriche verpasst werden, wie die Ortschaftsräte feststellten.

In der anschließenden Sitzung befasste sich der Ortschaftsrat noch einmal eindringlich mit der Entwicklung in der Kindertagesstätte. Dabei machte Ortsvorsteher Martin noch einmal deutlich, dass nicht nur in Obereschach, sondern in der Gesamtstadt ein Mangel an Plätzen in den Einrichtungen bestehe und es eben nicht möglich sei, über Nacht Abhilfe zu schaffen, da eben auch bauliche Veränderungen, eine neue Betriebserlaubnis und das notwendige Personal dazugehören.

Eingehend befasste sich das Gremium auch mit einem Sachstandsbericht von Ortsvorsteher Martin zur Planung der 750-Jahr-Feier im kommenden Jahr. Dabei seien die Erstellung eines Jubiläumsbuches, die Beschilderung von markanten Gebäuden, die Vorbereitungen der Geburtstagsfeier, die für den 19. Januar 2019 geplant ist, und für das Dorffest zum Jubiläum, das vom 29. Juni bis 1. Juli gefeiert werden soll, auf einem guten Weg, so Martin.