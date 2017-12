Villingen-Schwenningen Dieb schlägt auf Wochenmarkt zu

Geldbeutel mit 130 Euro am Marktstand entwendet: Polizei und Marktmeister sprechen von Einzelfall. Leerer Geldbeutel ist wieder aufgetaucht.

Villingen-Schwenningen – Der Villinger Wochenmarkt ist ein heimeliger Ort, wo man sich wohlfühlt, gerne einkauft und sich eigentlich wie im Kreise von Bekannten und Freunden fühlt. Vielleicht verführt diese Idylle auch zu einem gewissen Leichtsinn, was eine Frau am Tag vor Heilig Abend bitter zu spüren bekam: Ihr wurde der Geldbeutel mit rund 130 Euro an einem Marktstand gestohlen.