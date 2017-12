Villingen-Schwenningen Die schöne Weihnacht am Muslenplatz

Eine Tradition lebt dank vieler Mitwirkenden. Stimmiges Gemeinschafts-Erlebnis an Heiligabend.

Villingen-Schwenningen – Hunderte von Gästen suchten am ersten Weihnachtsfeiertag den Muslenplatz zum weihnachtlichen Musizieren und Singen auf. Die Protagonisten sind dabei seit 1972 die Schwenninger Stadtmusik und die Chorgemeinschaft der Gesangvereine Liederkranz und Frohsinn. Zum zweiten Mal wurden die Sänger von einer Abordnung des Kolping-Chors unterstützt, eventuell bekommt die Traditionsveranstaltung somit eine dauerhafte Verstärkung für die Zukunft.

Trotz dezimierter Mannschaftsstärke durch eine Krankheitswelle bescherten die Sänger ihren Hörern eine besinnliche Dreiviertelstunde an stimmgewaltigem Genuss, die sogar die frostigen Temperaturen vergessen ließ. "Normalerweise sind wir rund ein Drittel an Sängern mehr. Gut, dass erneut eine fünfköpfige Formation des Kolping-Chors dabei ist", so die diesjährige Leiterin der Chorgemeinschaft, Gabriela Gollasch. Zum Repertoire der Sänger gehörten die Klassiker an weihnachtlichem Liedgut aber auch der hymnische Lobpreis Gloria in excelsis Deo.

Dem nachstehen wollte die Schwenninger Stadtmusik nicht und kreierte für den musikalischen Part des Abends ein erlesenes Bouquet an weihnachtlichen Melodien. "Wir haben heute überhaupt einen Abend der Klassiker", kündigt der Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner an, der wegen einer Unpässlichkeit von Joachim Budde auch den Moderator für die Veranstaltung mimte. Die Stadtmusiker eröffneten mit dem Kirchenlied "Macht hoch die Tür" und kredenzten zusätzlich die internationalen und weihnachtlichen Evergreens Last Christmas in einer Fassung für das Blasorchester oder White Christmas nach einem Arrangement eines Amtsvorgängers von Wössner, Kurt Zink.

Die Besonderheit und seit Jahrzehnten der Magnet für die erfolgreiche Veranstaltung, organisiert vom Amt für Kultur, ist aber zweifellos das gemeinsame Singen von Gästen, Chorgemeinschaft und Stadtmusik. Das Auditorium wurde aktiv und geizte mit der Anstrengung seiner Stimmbänder nur bedingt. Der Muslenplatz wurde von einem Medley der populärsten Weihnachtslieder und dem dreistrophigen Abschluss von "O du fröhliche" in eine weihnachtliche Atmosphäre der Gemeinschaft und solidarischen Kulturpflege getaucht.

Pointierter konnte Stadtrat Siegfried Heinzmann bei seiner Ansprache in Vertretung des Oberbürgermeisters Kern und Seele des gemeinsamen Schwenninger Singens mit einem Zitat von Wilhelm Busch kaum treffen: "Solange Herz und Auge offen, um sich am Schönen zu erfreun, solange darf man freudig hoffen, wird auch die Welt vorhanden sein."