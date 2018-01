Villingen-Schwenningen Die kaputte Drehleiter und die Narretei

Gut 100 000 Euro Schaden am Schwenninger Drehleiter-Wagen bei Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt. Villinger Narrenvereine sorgen sich jetzt um Fastnachtsfähnle-Service der Feuerwehr. Kommandant Bockemühl versichert: Für die Fasnet wird sich nichts ändern

Villingen-Schwenningen – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde das Drehleiter-Fahrzeug der Schwenninger Feuerwehr bei einem Einsatz auf dem Schwenninger Weihnachtsmarkt so massiv beschädigt, dass das Fahrzeug außer Betrieb genommen wurde. Insider sprechen von einem Schaden von gut 100 000 Euro, einer Zahl, der Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl nicht widersprechen mochte. Allerdings widersprach er der Darstellung, dass aufgrund dieses Vorfalls die Feuerwehr künftig nicht mehr ehrenamtlich die Fastnachtsfähnchen in der Villinger Innenstadt aufhängt.

Leiter krumm: Wie der Feuerwehrkommandant auf Nachfrage bestätigte, war der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs Mitte Dezember mit der großen Drehleiter "an einem Hauseck hängengeblieben". Die Feuerwehr wollte im Zuge des Schwenninger Weihnachtsmarktes überprüfen, ob die Zufahrt für die Feuerwehrfahrzeuge noch gewährleistet ist. Trotz Einweiser sei es zum Unfall gekommen und der Korb der Leiter, der über das Fahrzeug vorne hinausragt, an einem Haus hängengeblieben. Der Korb und zumindest das oberste der vier Leitersegmente seien massiv verbogen worden und damit nicht mehr einsetzbar gewesen. Das Fahrzeug mit der krummen Leiter befinde sich derzeit beim Hersteller Magirus und soll dort repariert werden. Bockemühl berichtet, dass die Stadt mittlerweile ein Ersatzfahrzeug vom Hersteller ausgeliehen habe. "Wir können ja auf dieses für die Menschenrettung wichtige Fahrzeug nicht verzichten", betonte er. Er schätzt den Schaden grob auf rund 100 000 Euro, vermutlich kommen dann die Kosten für den Ersatzwagen oben drauf. Allerdings geht Bockemühl davon aus, dass diese Kosten oder der Großteil von der städtischen Versicherung getragen werden.

Wie der Feuerwehrkommandant auf Nachfrage bestätigte, war der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs Mitte Dezember mit der großen Drehleiter "an einem Hauseck hängengeblieben". Die Feuerwehr wollte im Zuge des Schwenninger Weihnachtsmarktes überprüfen, ob die Zufahrt für die Feuerwehrfahrzeuge noch gewährleistet ist. Trotz Einweiser sei es zum Unfall gekommen und der Korb der Leiter, der über das Fahrzeug vorne hinausragt, an einem Haus hängengeblieben. Der Korb und zumindest das oberste der vier Leitersegmente seien massiv verbogen worden und damit nicht mehr einsetzbar gewesen. Das Fahrzeug mit der krummen Leiter befinde sich derzeit beim Hersteller Magirus und soll dort repariert werden. Bockemühl berichtet, dass die Stadt mittlerweile ein Ersatzfahrzeug vom Hersteller ausgeliehen habe. "Wir können ja auf dieses für die Menschenrettung wichtige Fahrzeug nicht verzichten", betonte er. Er schätzt den Schaden grob auf rund 100 000 Euro, vermutlich kommen dann die Kosten für den Ersatzwagen oben drauf. Allerdings geht Bockemühl davon aus, dass diese Kosten oder der Großteil von der städtischen Versicherung getragen werden. Hartnäckiges Gerücht: Was aber hat dieser Vorfall mit der Villinger Fastnacht zu tun? Bei den örtlichen Narrenvereinen hält sich seit 14 Tagen hartnäckig das Gerücht, die Feuerwehrspitze wolle aus haftungsrechtlichen und anderen Gründen nicht mehr die weißblauen Narrenfahnen in der Innenstadt zum Nulltarif aufhängen. Dienstleistungen wie diese sollen künftig für die Auftraggeber kostenpflichtig werden. Anlass für diesen Kurswechsel sei der Unfall der Drehleiter in Schwenningen.

Was aber hat dieser Vorfall mit der Villinger Fastnacht zu tun? Bei den örtlichen Narrenvereinen hält sich seit 14 Tagen hartnäckig das Gerücht, die Feuerwehrspitze wolle aus haftungsrechtlichen und anderen Gründen nicht mehr die weißblauen Narrenfahnen in der Innenstadt zum Nulltarif aufhängen. Dienstleistungen wie diese sollen künftig für die Auftraggeber kostenpflichtig werden. Anlass für diesen Kurswechsel sei der Unfall der Drehleiter in Schwenningen. 30 Jahren Fahnendienst: Dazu muss man wissen, dass die Villinger Jugendfeuerwehr, unterstützt durch aktive Feuerwehrleute und die Villinger Drehleiter, seit annähernd 30 Jahren ehrenamtlich und ohne Kostenforderung die Fastnachts-Dekoration an den Hauswänden der Innenstadt aufhängt. Eine Aufkündigung dieser Unterstützung hätte wohl im Narrennest Villingen zu einem mittelgroßen Aufruhr geführt. Besorgte Fastnachter wollen erfahren haben, der Feuerwehrchef und das Bürgeramt hätten erwogen, für das Aufhängen der Fähnchen Ersatzleistungen von 300 Euro pro Stunde zu fordern.

Dazu muss man wissen, dass die Villinger Jugendfeuerwehr, unterstützt durch aktive Feuerwehrleute und die Villinger Drehleiter, seit annähernd 30 Jahren ehrenamtlich und ohne Kostenforderung die Fastnachts-Dekoration an den Hauswänden der Innenstadt aufhängt. Eine Aufkündigung dieser Unterstützung hätte wohl im Narrennest Villingen zu einem mittelgroßen Aufruhr geführt. Besorgte Fastnachter wollen erfahren haben, der Feuerwehrchef und das Bürgeramt hätten erwogen, für das Aufhängen der Fähnchen Ersatzleistungen von 300 Euro pro Stunde zu fordern. Keine Änderung: Der Feuerwehrchef wies gestern auf SÜDKURIER-Anfrage diese Darstellung pauschal zurück und versicherte: "Für die Fasnet wird sich nichts ändern." Dies gelte auch für die Zukunft. Es gebe auch keinen Zusammenhang zwischen dem Unfall in Schwenningen und einer neuen Gebührendiskussion. Da hätten wohl einige Narrenvertreter gewisse Dinge durcheinander geworfen.

Der Feuerwehrchef wies gestern auf SÜDKURIER-Anfrage diese Darstellung pauschal zurück und versicherte: "Für die Fasnet wird sich nichts ändern." Dies gelte auch für die Zukunft. Es gebe auch keinen Zusammenhang zwischen dem Unfall in Schwenningen und einer neuen Gebührendiskussion. Da hätten wohl einige Narrenvertreter gewisse Dinge durcheinander geworfen. Kostenersatz-Satzung: Alles also nur ein Missverständnis? Das glauben nicht alle. Bockemühl bestätigte, dass das Bürgeramt derzeit die Satzung für die Leistung von Kostenersatz für Feuerwehrwehreinsätze grundsätzlich überarbeite und der Kostenentwicklung anpasse. Eine zusätzliche Kostenbelastung für die Fastnachtsvereine sei nicht vorgesehen, betonte er. Offen bleibt aber die Frage, ob dies von vorneherein nicht anders geplant war, und der neue Feuerwehrkommandant, erst seit April im Amt und mit der lokalen Bedeutungsschwere der Fastnacht naturgemäß noch unvertraut, beim Abfassen der Kostenersatz-Satzung möglicherweise "von oben" ausgebremst wurde. Wenn's um Fähnle und Gebühren geht, hört auch für die örtlichen Fastnachtsvereine der Spaß ziemlich schnell auf.

Die Narrenfähnle

Seit fast 30 Jahren wird der Fähnchenschmuck zur Fastnacht von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, unterstützt von Mitgliedern der aktiven Feuerwehr, aufgehängt. Es geht um rund 7000 Fähnchen in 110 Bahnen, die in neun Meter Höhe zumeist an Hauswänden befestigt werden, um die Innenstadt zur Fasnet feierlich in den Stadtfarben zu schmücken. Eine Tätigkeit, die wohl nur die Feuerwehr übernehmen kann.