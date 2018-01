Villingen-Schwenningen Die Vesperkirche ist ein großes Wir-Erlebnis

Über 400 Helfer tragen auch in diesem Jahr das einzigartige Projekt, das Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten an einen Tisch bringt.

Villingen-Schwenningen – Die Vesperkirche im Stadtbezirk Schwenningen lebt. Allein die mehr als 400 Helfer, die sich jedes Jahr bereit erklären, einen oder mehrere Tage eigener Zeit und ihre Arbeitskraft einzubringen, um anderen Menschen Gutes zu tun, sind ein lebendiger Beweis dafür, dass es jenseits der Ellbogenkultur auch eine christliche Kultur gibt.

Als einer der Helfer kann man erleben, in welch schöner Atmosphäre dieses Helfen abläuft und welche Motive die freiwilligen Helfer antreiben. Am Ende eines vierstündigen Einsatzes im Getränkeausschank spürt man zwar sein Kreuz, aber auch eine tiefe Befriedigung über das Geleistete.

Die Vesperkirche in der Schwenninger Pauluskirche, die seit dem 21. Januar bis einschließlich 18. Februar für jeden Menschen geöffnet ist, bietet jedem Gast für den symbolischen Preis von einem Euro ein warmes Mittagessen mit Suppe und Salat, einen gedeckten Kaffeetisch mit leckeren Kuchen und eine Heimstatt, um soziale Kontakte zu knüpfen. Ganz bewusst öffnet die Vesperkirche ihre Tür nicht nur bedürftigen Menschen, Menschen, die auf der Straße leben oder die von Altersarmut betroffen sind. Die Vesperkirche öffnet für Menschen aus allen unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, man möchte die Möglichkeit geben, zusammen zu kommen. Den engagierten Helfern bietet die Vesperkirche die Möglichkeit, sich zum Wohl ihrer Mitmenschen ehrenamtlich einzubringen. Und die Vesperkirche lebt von einem großen, engagierten Helfer- und Sponsorenkreis. Auch Oberbürgermeister Kubon oder auch Mitglieder der Lions-Clubs haben sich bereits eingebracht. Und die Helfer in der Küche, die Spülkräfte und Servierdamen und -herren oder die Helfer, die durch ihre Botendienste unermüdlich für einen reibungslosen Ablauf sorgen, kommen aus den unterschiedlichsten Motiven heraus.

Claus Link aus Villingendorf ist für den Getränkeausschank verantwortlich und gehört mit seiner Frau Sabine bereits zum sechsten Mal zum Helferkreis. Beide haben einfach Spaß daran, anderen Menschen zu helfen. Ehefrau Sabine, die in der Spülküche eingesetzt ist, gehört schon seit 40 Jahren dem Kirchengemeinderat. Manuela Lübben und Roswitha Beringer stehen gemeinsam an der Essensausgabe. Bereits das fünfte Jahr sind die beiden dabei und betrachten die Vesperkirche als schöne und ehrenvolle Aktion. „Mich begeistert die Atmosphäre, die hier herrscht, und es ist einfach befriedigend“, freut sich Manuela Lübben über ihren ehrenamtlichen Job. Außerdem findet sie es spannend, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, der Kontakt zu Kollegen und Gästen gefalle ihr einfach. Ganz toll findet die Helferin, dass immer wieder auch junge Leute zum Helferkreis finden – das sei eine besondere Bereicherung.

Programm

Die 15. Schwenninger Vesperkirche findet bis 18. Februar täglich von 11 bis 15 Uhr in Pauluskirche, Paulusplatz 10, statt. Am 1. Februar zeigt man im Kulturprogramm der Pauluskirche den Film "Romeo und Julia in VS", am 3. Februar geben die Happy Jazz Singers ein Freundschaftskonzert. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.