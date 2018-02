Villingen-Schwenningen Die Neckarhalle strebt ihrer Vollendung entgegen

Die Arbeiten zum Schwenninger Projekt liegen im Zeitplan. Die Schwenninger Narren werden die Halle 2019 so richtig einweihen.

Villingen-Schwenningen – Gäbe es das Parkplatzproblem nicht, würde bei der Neckarhalle als neuer Festhalle Schwenningens rundum Zufriedenheit herrschen. Zum Baufortschritt gibt es jedenfalls keine Klagen. Bei einer Baubesichtigung erklärten Architekt Michael Muffler – er hat schon die Neue Tonhalle in Villingen gebaut – und Amtsleiter Dieter Kleinhans vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau Einzelheiten zur neuen Halle.

Deutlicher Sprung nach vorne

"Es ist eine Halle für alle", verdeutlicht Madlen Falke von der Pressestelle der Stadtverwaltung. Darauf solle noch einmal besonders hingewiesen werden. Die Halle stehe nicht nur Vereinen für deren Veranstaltungen zur Verfügung, sondern auch Privatleuten oder auch der Hochschule. Ein Informationstreffen mit Vereinsvertretern sei jüngst zu deren vollen Zufriedenheit verlaufen, ergänzt Dieter Kleinhans. Alle Wünsche der Vereine seien berücksichtigt und umgesetzt worden.

"Die Neckarhalle ist im Vergleich zum Beethovenhaus ein Quantensprung", sagt Michael Muffler. Die Halle werde durch ihre Gestaltung als verbindendes Element zwischen Neckarpark, Neckartower und der damit beginnenden Innenstadt wirken, so der Architekt weiter. Verbindend sind momentan noch die Gerüste und Stützen um das zweistöckige Gebäude, kalt wirken die grauen Betonwände derzeit noch, Handwerker begegnen einem nur vereinzelt. Die meisten Arbeiten finden gerade im Deckengeschoss statt, wo die ganze Technik verlegt wird.

Noch wirkt der Zuschauer- und Veranstaltungsraum durch die ganzen Stahlstützen zwar extrem hoch, andererseits aber flächenmäßig recht klein. Man kann sich kaum vorstellen, dass hier je nach Bestuhlung maximal 700 Personen Platz finden. "Das ändert sich, wenn Wände und Decken verkleidet sind", versichert Architekt Muffler. "700 Personen war unser Maß bei der Planung", erklärt Dieter Kleinhans. So viele Personen kämen zum Beispiel zum Konzert der Stadtmusik.

Bühne mit über 100 Quadratmetern

Die Bühne fällt mit einer Fläche von mehr als 100 Quadratmetern, einer Breite von zwölf und einer Tiefe von neun Metern, größer aus als die Bühne im Beethovenhaus. Der Eingangsbereich ist zum Schutz vor Wetter großzügig überdacht. Das Foyer kann mit verschiebbaren Wänden geteilt werden und bietet so zusätzlich in einem so entstehenden Nebenraum 80 Personen Platz bei kleineren Veranstaltungen. Vorteil sei außerdem, so die Fachmänner, dass so zwei Veranstaltungen parallel stattfinden können. Die Küche wird mit einer Catering-Ausstattung versehen. Im Obergeschoss befinden sich drei Einzel- und zwei Gruppengarderoben mit Platz für insgesamt 100 Personen. Eine der Einzelgarderoben ist behindertengerecht ausgestattet.

Aktuell läuft alles nach Plan, das Wetter macht mit. Bald werden die Stahlstützen entfernt. Die Wände im Veranstaltungsraum werden mit Weißtannenholz verkleidet, was in Verbindung mit sichtbaren Betonelementen einen edlen Touch ergibt. Auf dem Boden wird Eiche-Lamellen-Parkett verlegt. Der Termin für die Verkleidung der Decke ist auf Anfang April festgelegt. Sobald die Temperaturen es zulassen, wird begonnen, die Fassade zu verkleiden. Diese wird mit einer Kombination aus dunklen Klinkersteinen und Alucobondplatten versehen. "Hier muss ich die Stadt für ihre Entscheidung zur Nachhaltigkeit loben", sagt Michael Muffler erfreut. Im Vergleich zu Wärmeverbundsystemen sei diese Fassade in der Anschaffung zwar teurer, aber auf Dauer weniger wartungsintensiv. Besonders erfreut sei er außerdem darüber, dass örtliche Handwerker für die Arbeiten gewonnen werden konnten, erklärt Dieter Muffler weiter: "Da haben wir echt Glück gehabt."

"Nach ihrer Fertigstellung wird die Halle außen wie innen durch die Kombination der augewählten Materialien eine gewisse Noblesse ausstrahlen", verspricht Architekt Muffler. Grundsteinlegung war im April 2017, alles laufe gemäß Plan, die Fertigstellung der Halle ist auf Ende 2018 geplant. Die erste Bewährungsprobe wird der Fastnachtsball 2019 der Narrenzunft Schwenningen sein. Ein besserer Einstand ist wohl kaum vorstellbar.

Die Neckarhalle

Die Kosten für die Halle sind mit 10,8 Millionen Euro kalkuliert. Rohbauarbeiten: Erdarbeiten 3000 Kubikmeter, Stahlbetonbodenplatte 2200 Quadratmeter, Stahlbetonwände Standard 1700 Quadratmeter, Stahlbetonwände Sichtbeton 300 Quadratmeter, Stahlbetondecken 2000 Quadratmeter, Bewehrungsstahl 250 Tonnen, Mauerwerk 250 Quadratmeter. Stahlbau: Dachtragewerk Foyer 42 Tonnen Stahl, Dachtragewerk Saal 33 Tonnen Stahl. Zimmerarbeiten: Brettschichthölzer 75 Kubikmeter, Abbund 2500 Meter, Schalung OSB 1600 Quadratmeter.