Villingen-Schwenningen Der lange Weg zum Blumenteppich: So laufen die Vorbereitungen für Fronleichnam

Uschi Schwert und Monika Storz sind Profis. Sie beherrschen die Kunst, aus Freiwilligen ein Team und aus einer losen Ansammlung Blüten, ein Gesamtbild zu machen. Am Ende entsteht das, was inzwischen eine touristische Attraktion in der Doppelstadt geworden ist: Ein einzigartiger Blumenteppich, der sich an Fronleichnam über einen Kilometer durch die Stadt zieht. Ein Ortsbesuch.

Es ist eine kleine, organisatorische Welt für sich. Auf jedem Tisch klebt ein Zettel, einfoliert, auf dem steht, dass weder Kleber noch Haarspray zum Einsatz kommen dürfen. Die Kaffeebohnen sind in Pappbecher abgefüllt, das erleichtert das Sortieren: Für die Ecken braucht man kleine Bohnen. Zu jedem großen Motiv klebt das entsprechende Originalbild an der Tischkante. Nach dessen Vorlage wird gelegt und gemalt. Die typische Haltung: gebückter Oberkörper und ausgestreckter Arm. Das typische Geräusch: Das Knistern der Folie, die zum Schutz auf dem Boden liegt. Blumenteppiche legen, ist eine stille Angelegenheit. Bis Uschi Schwert lacht. Sie ist seit gut 20 Jahren dabei, mit Fliederzupfen hat sie damals angefangen, inzwischen leitet sie gemeinsam mit Patrick Weigert, Dorothea Klein und Monika Storz das Helferteam, bestehend aus 100 Freiwilligen und drei beteiligten Pfarreien (Münsterpfarrei, St. Fidelis und St. Konrad). Ihre Begeisterung an der Arbeit ist seither ungebrochen.

Um 3.30 Uhr geht es los

Eineinhalb Stunden hat Monika Storz gebraucht, damit das Lamm, gelegt mit den Kaffeebohnen, so aussah, wie es auf der Vorlage abgebildet ist. Die Motive sind jedes Jahr andere. Wenn sie im Urlaub ist, fotografiert sie schon mal das Kirchenfenster, ein mögliches Motiv für den Blumenteppich im nächsten Jahr.

Im Foyer haben sie schon die Stühle in einem länglichen Kreis bereit gestellt. An der Wand dahinter hängt ein Zettel, einfoliert, darauf steht "Blumenzupfen". Ab Mittwoch zupfen sie stundenweise. Immer 20 bis 30 Frauen pro Schicht. Gezupft wird, was zuvor von den Blumenpflückern auf den Wiesen rund um Villingen gebracht wurde. Margeriten, Klee, Wiesen-Knöterich, Ginster. "Blumen", sagt Patrick Weigert, der gerade von der Wiese im Warenbachtal zurückkommt, "gibt es dieses Jahr genug". Mangel herrsche lediglich bei den Helfern. Zu viert waren sie am Montagvormittag drei Stunden unterwegs gewesen. Es waren in vergangenen Jahren schon doppelt so viele. "Manche haben inzwischen eine Allergie bekommen, andere sind körperlich nicht mehr in der Lage, sich drei Stunden am Stück zu bücken", sagt Schwert.

Ein halber Eimer Margeriten reicht für gut zwei Quadratmeter. Allein 40 Eimer Farn brauchen Sie für den Münsterplatz und die Obere Straße. Insgesamt legen sie sieben große Blumenteppiche, dazu kommen knapp eineinhalb Kilometer Prozessionsstrecke durch Innenstadt. Sie planen so gut es geht, wie viele Farben – also Blüten – für die jeweiligen Motive nötig sind. Reicht es einmal nicht, "dann muss man flexibel sein. Da wird der Mantel statt blau eben rot", sagt Schwert. Haben sie mehr als nötig, legen sie noch zusätzliche Strecken. "Es tut weh, die Blüten wegzuwerfen", sagt Schwert.

Einige Blumen kaufen sie zu, Rosen vor allem. Finanzieren können sie sich zu einem Großteil aus Spenden. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf knapp 4000 Euro. Darin auch 1300 Euro für die Podeste, die die Stadt ab Mittwochabend aufstellt. Immerhin, für die Straßenreinigung durch die Technischen Dienste müssen sie nichts bezahlen.

Jetzt fehlt noch der Rasenschnitt. Der kommt vom Gärtner. Dienstagmorgen müsste er geschnitten werden, damit es nicht zu knapp wird. Dafür darf es jedoch nicht mehr regnen. Überhaupt das Wetter. Es ist Schwerts größte Sorge in diesem Jahr: "Ich hoffe, dass es vormittags hält." Ab 18 Uhr beginnen Sie normalerweise abzuräumen. Dieses Jahr werden sie den ganzen Tag auf Abruf bereit sein. Fängt es an zu regnen, werden sie die wertvollen Figuren ins Trockene bringen und beginnen, die Teppiche abzuräumen.

Seit Mittwoch vergangener Woche sind sie im Münsterzentrum mit den Teppichen zu Gange. Sie fangen um 9 Uhr an und enden oft um Mitternacht. Am Donnerstagmorgen wird um 3.30 Uhr der Wecker bei Uschi Schwert und Monika Storz klingeln. Die Müdigkeit noch in den Knochen werden sie die paar hundert Meter von ihrem Haus in die Stadt laufen und eintauchen in eine ganz besondere Atmosphäre: "Wenn ich sehe, wie aus allen Ecken die Helfer kommen", sagt sie, "das ist Gänsehaut pur". Der Gottesdienst beginnt um 8.30 Uhr. Meist schaffen sie es gerade noch, sich vorher kurz die Hände im Münsterzentrum zu waschen. Blumenteppiche legen, ist eine Herzensangelegenheit.