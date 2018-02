Villingen-Schwenningen Der etwas andere Mittagstisch: Hinter den Kulissen des Mahlzeit-Projektes

Wenn ein gemeinsames Essen ein Stück zum Glück beiträgt. Zu Tisch bei der Mahlzeit in St. Bruder Klaus.

Albrecht Fauser hatte die vielleicht undankbarste Aufgabe an diesem Donnerstagmorgen in der Küche der Gemeinde St. Bruder Klaus. Drei Kilogramm Zwiebeln hat er fast im Alleingang geschnitten. Danach ein wenig Ingwer und Karotten. Zum zweiten Mal hilft er heute bei den Vorbereitungen zum Mittagstisch der Mahlzeit. Vor Jahren hatte er einmal von dem Projekt gehört. Wenn ich in Rente gehe, hatte er immer gesagt, dann mache ich da mit. Marianne Gilliot freut es. Mit Monika Dopfner leitet sie die Mahlzeit seit Anfang des Jahres. "Wir sind froh über jeden Helfer", sagt sie.

Die Idee zur Mahlzeit – einem Mittagstisch für bedürftige und einsame Menschen – entstand vor rund zwölf Jahren. Heute ist die Mahlzeit teil des Nachbarschaftsnetzwerk "Gemeinsam alt werden im Quartier" im Goldenbühl und findet jeden ersten Donnerstag im Monat im Gemeindesaal von St. Bruder Klaus statt.

Um kurz nach zwölf streift Marianne Gilliot sich in der Küche die Handschuhe über und greift nach dem Schöpflöffel. Auf der anderen Seite des noch geschlossenen Küchenfensters erstreckt sich die Schlange schon bis weit in den Raum. Auf dem Speiseplan stehen für heute Fischcurry mit Reis und Pfirsichquark zum Nachtisch. "Weil Fastenzeit ist", sagt Gilliot. Darum Fisch. Die Klappe geht hoch, Gilliot schöpft beherzt eine Portion Reis auf den ersten Teller und keine viertel Stunde später räumt Monika Dopfer schon die ersten Teller wieder in die Spülmaschine – begleitet von Sätzen wie: "Es hat super geschmeckt." Und: "Gibt es noch was?"

Die Kochgruppe hat um 8.30 Uhr begonnen, der Spültrupp etwas später. Gut zehn Helfer sind sie aktuell. Wer in der jeweiligen Woche im Kochteam ist, entscheidet, was es zu essen gibt und besorgt die Zutaten. Auf den Nachtisch wollten sie schon mal verzichten und haben gelernt: es geht nicht. "Die Leute wollen das, auch wenn es nur ein Joghurt ist", sagt Gilliot. "Es ist etwas Besonderes, etwas, dass sie sich allein daheim nicht machen." Sie kalkulieren so, dass die Einnahmen zum Großteil die Ausgaben für die Zutaten decken. Der Rest kommt über Spenden. Für die Kuchen sind sie aktuell auf der Suche nach einer neuen Bäckerei. "Zwei große Bleche bräuchten wir, natürlich nicht kostenlos", sagt Gilliot. Zwei Euro kostet das Essen, 50 Cent der Kuchen. Es ist ein variabler Betrag. Viele geben mehr. Wer nichts geben kann, bekommt das Essen kostenlos. Mancher kauft zwei Essen und nimmt eines dann in der Plastikbox für den nächsten Tag mit nach Hause.

90 Essen sind das Maximum, mehr schaffen sie in der Küche nicht. Sind doch mal mehr Gäste da, werden die Portionen ein wenig kleiner und die Ehrenamtlichen verzichten schon mal selbst auf ihr Essen. Vom Fischcurry bekommt an diesem Donnerstag jeder eine große Portion. "Es war zu glatt heute", sagt Pastoralreferent Gunter Berberich. Wenn das Wetter schlechter ist, kommen weniger Leute. Gut 60 waren es diesmal. Rund ein Drittel davon Stammgäste.

Ruth Hahn ist beim Nachtisch angekommen. Sie kommt zur Mahlzeit seit der ersten Stunde. "Ich kann mir das hier ohne mich gar nicht mehr vorstellen", sagt sie. Ruth Hahn ist 101 Jahre alt und sie hat neben ihrem trockenen Humor auch ihren eigenen Chauffeur dabei. Horst Hess hat seinen Nachtisch schon gegessen. Er ist der Nachbar von Ruth Hahn. "Ich fahr' sie immer, wenn das Wetter schlecht ist", sagt er. Ruth Hahn schmunzelt und sagt etwas leiser: "Er fährt mich auch bei Sonnenschein." Wie die meisten hier wissen sie, wie wichtig Gemeinschaft ist, denn sie wissen, wie es ist, allein zu sein.

Helene Andrulis ist 86 Jahre alt, sie lebt allein. Hier, sagt sie, kann sie in Gemeinschaft essen und, was für sie noch wichtiger ist: Sie kann helfen. Sie war schon als Ehrenamtliche dabei, als sie das Essen noch in der serbisch orthodoxen Kirche gekocht und dann in das Haus der Christlichen Gemeinde in der Lantwattenstraße gebracht haben und beim Umzug in den Gemeindesaal St. Bruder Klaus dabei. "Ich freue mich jedes Mal darauf", sagt sie. Und fügt dann hinzu: "Ich falle niemandem zur Last, wenn ich da bin, dann schaffe ich." Essen ist ein Bedürfnis. Gebraucht zu werden manchmal noch ein viel Größeres.

Das Projekt

Aus einer Idee der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) entstand 2006 der gemeinsame Mittagstisch für bedürftige und einsame Menschen, damals noch wöchentlich im Haus der Christlichen Gemeinde im Lantwatten. 2011 kam zweimal im Monat der Mittagstisch im von der Baugenossenschaft Familienheim initiierten Nachbarschaftsnetzwerk "Gemeinsam alt werden im Quartier" im Goldenbühl dazu. Auf Dauer konnten die Ehrenamtlichen beide Standorte nicht stemmen, seitdem findet die Mahlzeit jeden ersten Donnerstag im Monat im Gemeindehaus von St. Bruder Klaus statt. Beginn ist immer um zwölf Uhr. Ein Essen kostet zwei Euro, Kaffee und Kuchen 50 Cent. (ang)