VS-Villingen Der Villinger Scheme-Beck

Echte Narro-Schemen entstehen in mühevoller Handarbeit beim Schemen-Schnitzer. Oder beim Bäcker. Richtig gelesen: Es gibt in Villingen gebackene Schemen, seit 35 Jahren.

Nicht, um diese während der Fasnet vor dem Gesicht zu tragen. Vielmehr sind sie zum Reinbeißen. Sie bestehen aus einem süßen Hefeteig mit Streuseln. Die Form entsteht so: Ein Stück Teig wird rund geknetet.

Der Teig bei Augen und Mund wird ausgestochen und zu Ohren und Nase geformt. Das Mundloch wird mit den Fingern nach außen gezogen. Die Streusel dienen als Haaransatz. Dann geht es in den Backofen. Heraus kommt die leckere Hefe-Scheme, die man in der Bäckerei und Konditorei Beha in der Villinger Kanzleigasse für etwas mehr als zwei Euro kaufen kann.

Rund 30 Stück verkaufen Bäckermeister Manuel Beha und sein Team täglich. Eine Woche vor der Fasnet geht's los. Das letzte Exemplar wechselt immer am Fasnet-Dienstag den Besitzer, und das seit 35 Jahren. So lange gibt es das Traditionsgebäck schon, welches den Kunden mit und ohne Butteraufstrich mundet. Erfunden hat es damals Martin Beha, der Vater von Manuel Beha.

Seit 22 Jahren ist der Sohn nun schon in der Bäckerei tätig. Vor vier Jahren hat er den Familienbetrieb übernommen. Und weil Tradition verpflichtet und so gut zur Villinger Fasnet passt, wird Manuel Beha wohl auch in Zukunft Hefe-Schemen backen, obwohl sie eher ein Nischenprodukt sind, angesichts der rund 1000 verkauften Berliner, die während der Fasnet Tag für Tag über die Ladentheke gehen.