Villingen-Schwenningen Der Städtischen Galerie ist ein großer Clou gelungen

Dem Leiter der Städtischen Galerie in Schwenningen, Wendelin Renn, ist es nach zweijähriger Vorbereitung gelungen, Werke des italienischen Künstlers Girogio Morandi in die Neckarstadt zu holen. Der Aufwand für die kostbaren Kunstwerke ist enorm.

Ein Clou zum Ende: Das ist dem langjährigen Galerieleiter Wendelin Renn gelungen. Bevor er Ende des Jahres nach 30 Jahren in den Ruhestand geht, hat er es nach mehr als zweijähriger Vorbereitung geschafft, die Werke des großen italienischen Künstlers Giorgio Morandi in die Städtische Galerie nach Schwenningen zu holen. Die kostbaren Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen und Radierungen werden in diesen Tagen mit Spezialtransporten angeliefert. In den vergangenen Tagen wurden sie bei den Leihgebern im schweizerischen Winterthur, in Freiburg, München, Paderborn und Siegen von Restauratoren in Klimakisten verpackt worden. Speziell geschulte Mitarbeiter einer Kunstspedition sind nun in sattelitenüberwachten Spezialfahrzeugen auf dem Weg in die Neckarstadt.

„In den vergangenen Jahren hatten wir bei Ausstellungen zur Klassischen Moderne noch nie eine solch aufwändige Vorbereitung. Die Anforderungen sind exorbitant und für ein kleines Haus wie das unsere fast nicht zu schultern“, so Galerieleiter Wendelin Renn. „Neben den technisch hochgerüsteten und teuren Klimakisten zum Transport schicken die Museen Mitarbeiter ihres Hauses als Kuriere mit, die das Öffnen der Transportbehälter überwachen und die Werke beim Auspacken in Augenschein nehmen, um zu prüfen, ob sich während des Transports eine Veränderung oder gar ein Schaden am Kunstwerk ergeben hat“.

Zur Ausstellung ist auch ein Katalog erschienen. Neben Texten von Wendelin Renn und Johann-Karl Schmidt, dem ehemaligen Direktor des Kunstmuseums Stuttgart, hat auch der Schwenninger Philosoph, Physiker, Theologe und Musiker Hans-Dieter Mutschler einen Text über das Schaffen von Giorgio Morandi geschrieben. Zur Eröffnung kann Mutschler jedoch nicht in seine Heimatstadt kommen, eine Komposition von ihm wird zu der Zeit im Dom zu Frankfurt uraufgeführt. Er will die Ausstellung aber, so hat er versichert, im Anschluss besuchen.

Die Ausstellung

Mit der Ausstellung 'Giorgio Morandi – Licht und Farbe', die vom 20. Mai bis zum 15. Juli 2018 zu sehen ist – Vernissage ist am 19. Mai 2018 um 17 Uhr – ist der Städtischen Galerie ein besonderer Clou gelungen: Das Konvolut der Bilder, die zwischen 1923 und 1964 entstanden sind, präsentiert das gesamte Schaffen des Künstlers und ist zudem die größte Morandi-Ausstellung der letzten 25 Jahre in Deutschland. Führung und Galeriegespräch mit Wendelin Renn am Sonntag, dem 27. Mai 2018, 11 Uhr.