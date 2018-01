Villingen-Schwenningen Der Sportverein Rietheim wird zum SV Hollywood

Die Oscar-Verleihung steht beim Fasnetball in der Festhalle am 3. März ganz im Mittelpunkt. Die närrischen Nominierten geben bei den Proben schon alles.

VS-Rietheim (rod) Die Vorbereitungen sind schon seit Monaten im vollen Gange: Zahlreiche Besucher, Prominenz aus Film und Fernsehen werden zur Oscar-Verleihung des SV Hollywood am Samstag, 3. März, in der Festhalle Rietheim erwartet. Wer alles über den roten Teppich schreiten wird, bleibt noch geheim.

Der SÜDKURIER aber war schon Backstage und konnte sich einen Eindruck von den Proben der AH-Mannschaft des Sportvereins Rietheim verschaffen. Neun Tänzer bilden das Männerballett und tanzen schon oscarverdächtig zur Filmmusik von Rocky, Titanic und Top Gun. Roland Messmer zeigt mit seiner Choreographie, dass er nicht nur als Koch bei der Chuchi, sondern auch im Showgeschäft sehr kreativ ist. Alles wirkt schon rund, hier und da wird noch an Feinheiten gefeilt.

15 Proben wurden bereits absolviert, das jeweils passende Outfit sitzt und damit steigen die Chancen auf einen der begehrten Oscars. Sie müssen alles geben, denn mit den s'basdt Cowgirls, No Names, d'Wortspieler, dem Bündnis Blauen und sechs Männer im Kino sind weitere Showacts für die Oscars in den Kategorien Tanz, Gesang und Comedy nominiert. Dabei sein ist alles, und alle freuen sich schon auf einen tollen Fasnetball unter der Regie von Alexander Sulzmann und Marcus Ditsch. Die begehrten Karten gibt es an der Abendkasse. Am Sonntag, 4. März, feiert dann die SV-Jugendabteilung ihre bunte Kinderfasnet.