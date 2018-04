Villingen-Schwenningen Der SÜDKURIER testet die neue VS-Blumenmischung

Die Nachfrage nach der neuen VS-Blumenmischung ist groß. Kurz nach dem Startschuss für die Verteilaktion war bereits die Hälfte der 3000 kostenlosen Exemplare vergriffen. Der SÜDKURIER hat noch ein Tütchen ergattert. Was aus den Samen in den kommenden Wochen wächst, ob überhaupt etwas gedeiht, all das erfahren Sie hier im Blog!

+++ 20. April, 16.11 Uhr +++ Am Wochenende soll das Wetter gut bleiben, zumindest bis Sonntagnachmittag. Daher gibt es hier nun ein paar allgemeine Gartentipps vom Profi, die Sie gleich am Samstag im heimischen Garten ausprobieren können.

+++ 20. April, 11.55 Uhr +++ Jetzt heißt es warten. Eine bis drei Wochen soll es laut Verpackung dauern, bis die ersten Keimlinge sichtbar werden. Wir waren heute nämlich schon früh am Tage fleißig und haben unser Büro-Blumenbeet vorbereitet und die VS-Blumenmischung gesäht. Haben Sie auch schon angefangen? Wenn ja, wo? Schicken Sie uns Bilder und Infos per Email an villingen.online@suedkurier.de. Wir sind gespannt, wo es demnächst bunt wird in der Stadt.

+++ 19. April, 15.49 Uhr +++ Haben Sie Ihre VS-Blumenbeete schon vorbereitet? Wo dürfen die Blumen bei Ihnen gedeihen? Auf dem Balkon, im Garten, an der Fensterbank? Wir sind gespannt auf Ihre Zuschriften und Bilder per Email an villingen.online@suedkurier.de, oder direkt am Beitrag bei Facebook:

+++ 19. April, 15.45 Uhr +++ Es kann losgehen.

Blumenmischung... Haken dran

Standortauswahl.... Haken dran

Blumenerde... Haken dran

Blumenkasten... Haken dran

Temperatur zwischen 10 und 20 Grad... Haken dran

+++ 18. April, 17.00 Uhr +++ Die Mischung (Insektenweide), die an die Bürger verteilt wird, beinhaltet 22 Blumenarten. Die enthaltenen Pflanzen sind niedrig wachsend. Sie wird von der Stadtverwaltung überall da angepflanzt, wo die Sicht nicht behindert werden darf, zum Beipiel an Straßen. Eine weitere Mischung mit 38 Blumenarten beinhaltet auch Blumen, die höher werden, zum Beispiel Sonnenblumen. Sie soll vor allem in Parkanlagen ausgesäht werden.

+++ 18. April, 15.35 Uhr +++ Die Blumensamen sind nun sicher im SÜDKURIER angekommen. Der SÜDKURIER soll aufblühen. Weitere Infos folgen demnächst.

+++ 18. April, 15.33 Uhr +++ So geht's: Auf dem Weg zurück in die Bickenstraße haben wir sofort die Anleitung auf der Packungsrückseite studiert, damit in den kommenden Tagen ja nichts schief gehen kann.

+++ 18. April, 15.30 Uhr +++ Nachdem bereits am Mittwochmorgen alle Blumenmischungen im Bürgeramt in VS-Villingen vergriffen waren, wurde am Nachmittag nachgeliefert. Jetzt hat auch die SÜDKURIER-Redaktion VS sich ein Exemplar gesichert. Laut Stadtverwaltung sollen jetzt schon rund 1500 von 3000 Mischungen an die Bürger im Stadtgebiet verteilt worden sein.