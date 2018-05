Villingen-Schwenningen Der Putz bröckelt: Warum die Rathaus-Sanierung in Villingen immer wieder verschoben wird

Schon lange sind sie offensichtlich: die Schäden durch Feuchtigkeit an der Rathaus-Fassade in Villingen. Eine Sanierung würde circa 250 000 Euro kosten. Zu viel für die Verwaltung. Andere Projekte hätten Vorrang.

Ein Rathaus ist das Aushängeschild einer Stadt, es sollte sich also in einem optisch einwandfreien Zustand präsentieren. Beim Villinger Rathaus ist das momentan nicht der Fall, der Putz bröckelt ab. Es handelt sich wohl um einen Schaden, verursacht durch Feuchtigkeit.

Das Problem ist bekannt, wie Pressesprecherin Oxana Brunner erklärt. Die zuständigen Ämter hätten die Schäden im Blick. Es sei aber so, dass es wichtigere Dinge und Projekte gab und gibt, die vorgezogen würden. "Schulgebäude und Kindertageseinrichtungen sind einfach wichtiger, als das Rathaus und gehen vor", so Brunner. Aber natürlich sei das Rathaus als Repräsentationsgebäude auch wichtig. Da auch der Zustand des Alten Rathauses nicht der allerbeste gewesen sei, habe der Gemeinderat eine politische Entscheidung getroffen, die Sanierung dieses Gebäudes vorrangig umzusetzen.

Die Stadtverwaltung würde die Sanierung des Rathauses immer wieder in den Haushalt einbringen, der Posten sei aber bislang geschoben worden. Die letzte Sanierung fand vor fünf Jahren statt, damals platzte an der Rückseite zum Parkplatz der Putz ab. "Da musste gehandelt werden", so Brunner. 150 000 Euro kostete die damalige Instandsetzung. Um die Vorderseite, die Schokoladenseite also, zu sanieren, wären nach einer groben Kostenschätzung ungefähr 250 000 Euro fällig. Wenn das Rathaus auf drei Seiten saniert werden würde, müsse man mit einer deutlich höheren Summe rechnen. Gerade aber die Seitenwände mit den Treppengiebeln sehen arg ramponiert aus. Die Stadtverwaltung will in den Haushalt 2019 eine Summe einstellen, um die Schäden zu beseitigen und auch Zuschuss-Anträge beim Landesdenkmalamt stellen, um die gute Stube der Stadt wieder zu einem Schmuckstück zu machen.