Norbert Trippl Exklusiv VS-Villingen Der Nightgroove am Samstag und seine besonderen Akzente

Jetzt steigt die Musiknacht in Villingen. Von der Volksbank bis zur Färberstraße geht es hoch her. Ein bekannter Villinger bespielt eine der Kneipen solo am Klavier. Mit Video!