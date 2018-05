Villingen-Schwenningen Das neue Krematorium hat jetzt den Segen

Der neue, sieben Millionen Euro teure Ort des Abschieds ist offiziell eingeweiht. Morgen, Samstag, findet ein Tag der offenen Tür statt.

Villingen-Schwenningen – Mit vielen Gästen aus der Doppelstadt wurde heute das neue Krematorium am Schwenninger Waldfriedhof eingeweiht. Als "einen Ort des Abschieds in Würde und einen Ort des Trostes für die Angehörigen" bezeichnete Oberbürgermeister Rupert Kubon den Neubau.

Das neue Haus sei so gestaltet, dass es seiner Bestimmung und seiner vornehmen Aufgabe gerecht werde. Und die Stadt Villingen-Schwenningen tue gut daran, die Einäscherung ihrer Bürger nicht in kommerzielle Hände zu übergeben. Sie gehöre wie viele andere Dinge ebenfalls zur Daseinsvorsorge, für die man sich verantwortlich fühle, so Kubon. Man müsse den Menschen ganzheitlich dienen, ergänzte der OB. Die Nachfrage nach Feuerbestattungen steige und mit dem Neubau werde man dem Anspruch der Angehörigen nach einem würdigen Abschied gerecht.

Das knapp sieben Millionen Euro teure Gebäude, das in unmittelbarer Nähe zur mehr als 90 Jahre alten Aussegnungshalle errichtet wurde, verfügt jetzt über die neueste Technik und über eine deutlich größere Kapazität als die alte Einäscherungsanlage. Bürgermeister Bührer zeigte sich zufrieden darüber, dass man keine Kostensteigerung zu verzeichnen hatte, sondern im Gegenteil noch ein gutes Stück unter den veranschlagten Kosten geblieben sei. Dies sei ein Verdienst des Architekten und sämtlicher, mit dem Bau befassten Mitarbeiter und Handwerker.

Tobias Walderich, der als Architekt verantwortlich zeichnete, meinte, dass es kein einfaches Projekt gewesen sei. Dem Anspruch nach der notwendigen Würde dieses Ortes wollte man ebenso gerecht werden wie der Vorgabe, das neue Gebäude sinnvoll und störungsfrei in die bestehende Umgebung einzubetten. Die unterschiedlichen Raumhöhen seinen eine Herausforderung gewesen. Marina Kloiber-Jug, Leiterin der TDVS, betonte, dass man stolz sei auf den Neubau und auf alle, die hier ihr Bestes gegeben hätten. Pfarrer Klaus Götz erteilte dem Haus und seinen Mitarbeitern den Segen und Pfarrer Andreas Schulz weihte alle Räume der Abschiedsstätte. Am morgigen Samstag steht das neue Krematorium bei einem Tag der offenen Tür zur Besichtigung bereit.

Im Dezember 2013 hatte der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen den Beschluss zum Bau gefasst. Das bisherige Krematorium war mit etwa 2800 jährlichen Einäscherungen an seine Grenzen geraten. Im Frühjahr 2015 wurde der Beschluss noch einmal aktualisiert und die Summe von 6,9 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt.

Zahlen und Fakten

75 Prozent der Verstorbenen in Villingen-Schwenningen lassen sich jährlich im Krematorium bestatten.2500 bis 3000 Feuerbestattungen werden jährlich in VS-Schwenningen vorgenommen.15 Einäscherungen sind in dem neuen Ofen am Tag möglich. Im alten Gebäude waren es elf.Zwei Bestattungsöfen wird es künftig in dem Krematorium geben. Der zweite Ofen wird jedoch erst dann zu Ende gebaut, wenn ersichtlich wird, dass der erste einer Wartung bedarf. Später werden die beiden Öfen parallel laufen. (ang)