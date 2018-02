VS-Villingen Das Villinger Schlangenhaut-Rätsel

Woher kommt die Schlangenhaut am Verbindungsweg zwischen Klosterring und Friedrichstraße?

Wer mit wachem Blick durch VS-Villingen marschiert, der kann allerhand Kuriositäten auf dem Asphalt, auf Pflastersteinen und Grünflächen entdecken. Gemeint sind nicht gewöhnliche Fundstücke wie Münzen, verlorene Haus- und Autoschlüssel, oder gar Schmuckstücke. Vor rund einer Woche hat eine SÜDKURIER-Mitarbeiterin ein Tütchen Marihuana auf dem Verbindungsweg zwischen Klosterring und Friedrichstraße in der Nähe der Fußgängerbrücke entdeckt und bei der Polizei abgegeben (Hier geht's zum Bericht mit Abstimmung).

Nun machte eine andere Kollegin einen nicht weniger interessanten Fund. Unweit der Cannabis-Fundstelle weckte am Montag ein großes Stück Schlangenhaut ihre Aufmerksamkeit. Noch mal: Schlangenhaut!