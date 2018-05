Villingen-Schwenningen Das Steppach feiert am Samstag sein großes Wiedersehen

Die Bewohner von einst und heute treffen sich, um in Erinnerungen an eine ganz besondere Gemeinschaft zu schwelgen. Dazu gibt es ein buntes Programm im Lämmlisgrund.

VS-Villingen – Erinnerungen an alte Zeiten und ein Fest für alle Generationen mit einer Benefitzveranstaltung, das verspricht das erste Steppachfest zu werden, das am Samstagvormittag, 26. Mai, um 11 Uhr am Lämmlisgrund am äußersten Zipfel des Quartiers startet. Eine Initiatorengruppe um Martin Weidinger und Karl Blessing hatte die Idee, das ehemalige Leben im Steppach im Rahmen eines großen sommerlichen Festes aufleben zu lassen, Erinnerungen und das Heute zu feiern.

Beim Vorgespräch im Büro von Pfarrerin Bettina von Kienle, die am Samstag einen Gottesdienst mit den Festbesuchern feiern wird, kommen schnell ein paar Geschichten auf den Tisch. „So war der Steppe“, damals in der Kindheit und Jugend von Martin Weidingen und Karl Blessing. Man lebte in großen Familien ganz unterschiedlicher Herkunft mit vielen Geschwistern in relativ bescheidenen Verhältnissen. Das hat Zusammenhalt gegeben – und Selbstbewusstsein: „Wir sind auch wer, aber anders.“ Der Steppach war der erste Sozialwohnungsbau in Villingen.

Wesentlich mit geprägt hat das Leben im Neubaugebiet Steppach, wo viele Menschen sich bald heimisch fühlten, der damalige Pfarrer der jungen Lukas-Gemeinde, Karl Ebert, erinnern sich Weidinger und Blessing. Im Religions- und Konfirmandenunterricht konnte der Pfarrer auch mal die Ohren lang ziehen, aber „er hat uns verstanden und mit erzogen und uns Zusammenhalt gegeben“. Er besuchte die Familien und die Leute gingen gern zu ihm. Kein Wunder, dass sich manches junge Paar dann auch später von ihm trauen ließ. Mit einem herzlichen Brief wünscht Pfarrer Ebert ein fröhliches Fest. Mitfeiern kann er aus persönlichen Gründen leider nicht.

Mit dabei sein wird aber Dieter Sirringhaus. Der damals junge Stadtjugendpfleger organisierte in den Sommerferien Kinderferienprogramme und viele tolle Jugenddiscos. Daraus entstand die Lollipop-Disco, die später in die Tonhalle und dann in die Bertholdschule zog.

Etliche, die das Leben von Villingen weggeführt hat, haben sich nun begeistert zum ersten Steppachfest angemeldet und freuen sich offensichtlich auf Begegnungen und gemeinsame Erinnerungen.

Aber auch vom Wirken von Dieter Sirringhaus wird noch etwas weiterführen. Mit einem Benefitz-Projekt wird die Frühgeborenen-Station des Kreisklinikums unterstützt. Damit wollen die Veranstalter gemeinsam mit den heutigen jungen Leuten und zwei Sponsoren etwas weitergeben von dem, was Sirringhaus einst für sie getan hat.