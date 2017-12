Villingen-Schwenningen Das Ringen um den Casanova aus Pfaffenweiler

Theatergruppe spielt in ausverkaufter Halle. Verwicklungsreiche Szenen auf der Bühne begeistern die Gäste.

VS-Pfaffenweiler – Mit "O du fröhliche" und "Stille Nacht, heilige Nacht" begrüßte die Musik- und Trachtengruppe Pfaffenweiler die Besucher in der ausverkauften Turn- und Festhaller. "Am heiligen Abend warteten unsere Kinder auf das Christkind und heute warten die Akteure, bis das Weihnachtstheater mit dem Zickenalarm endlich losgeht", so der Vorsitzende Claus Brugger in seiner Begrüßungsrede. "Neben dem Theaterstück gibt es immer am ersten Weihnachtsfeiertag eine große Tombola. Brugger dankte den zahlreichen Sponsoren. Über 500 Preise waren zu gewinnen, darunter der Hauptpreis, eine neue Playstation.

Dann öffnete sich der Vorhang zum ersten von drei Akten. Bei dem Stück ging es um Stefan, ein Vorstadtcasanova aus Pfaffenweiler, der während seines Urlaubs einen Betreuer für seine Wohnung sucht. Auf sein Inserat melden sich vier Frauen, auf der Suche nach einer Wohnung und einem Mann sowie ein Journalist auf der Suche nach einer Story, getarnt als Oberdachloser. Mit dabei auch Nicole, die Exfreundin von Stefan auf der Suche nach einem Wandteller, ein Flohmarktgeschenk von Stefan, das sich als wertvoller Kunstgegenstand herausstellte.

Hugo, der etwas vertrottelte Freund von Nicole soll ihr beim Suchen helfen, aber irgendwie ist ihm bei Allem nicht so wohl. Britta, die heimliche Verehrerin von Stefan, versucht die Frauen wieder loszuwerden um Stefan zu erobern. Für Werner, der Freund von Stefan, ausgestattet mit einem gesunden Pessimismus und Single aus Überzeugung, sollte sich Blatt im Laufe des Stücks wenden.

Turbulente Szenen entwickelten sich zwischen der hübschen Susi, Chantal, eine auf jung getrimmte Mittvierzigerin, Ingrid, immer auf der Suche nach Mann und Wohnung und Manuela, Angestellte in einem Kunsthaus. Stefan kommt alles vor wie bei einem Wandertag in der Irrenanstalt und er erleidet zwischendurch einen Schwächeanfall. Mit List und Tücke treibt Britta die Zicken aus der Wohnung.

Wie und ob sie es schafft, Stefan für sich zu gewinnen wird an dieser Stelle nicht verraten. Denn für alle, die keine Karten mehr bekommen haben, wird am Freitag, 5. Januar, noch mal eine Vorstellung in der Halle von Pfaffenweiler geboten.

Die Darsteller

Stefan: Daniel Schwörer, Werner: Jens Ebner, Susi: Helen Huber, Nicole: Imme Buchholz, Chantal: Carola Stolz, Britta: Elisabeth Meyer, Ingrid: Sabine Ohlhauser, Manuela: Antonia Ohlhauser, Hugo: Herbert Simon, Martin: Rolf Ebner, Wüterich: Timi Gür, Regie: Ronald Munz