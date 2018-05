Villingen-Schwenningen Das Protokoll einer bewegenden Reise: Auf den Spuren des ermordeten Polen Marian Lewicki

Für den Villinger Hans-Jürgen Petrasek war es ein Herzensanliegen: Ein Jahr nach der großen Gedenkfeier anläßlich des 75. Todestages von Marian Lewicki ist er nach Polen zu der Familie des von den Nazis ermordeten Zwangsarbeiters gereist. Im Gepäck hatte er Unterlagen, Filme, Bilder und Presseberichte, die im Zusammenhang mit dem Gedenken an Marian Lewicki stehen.

Marian Lewicki

1940 kam er im Alter von 22 Jahren als Kriegsgefangener nach Villingen, verliebte sich dort in eine Villingerin. Eine solche Liebesbeziehung war jedoch unter Androhung der Todesstrafe verboten. Marian Lewicki wurde angezeigt und am Ast einer Eiche im Gewann Tannhörnle erhängt. Lina Springmann kam in ein Konzentrationslager und überlebte. 1988 errichtete der Geschichts- und Heimatverein ein Sühnekreuzam Ort der Hinrichtung. Über das kurze Leben des Marian Lewicki weiß man inzwischen gut Bescheid. Er wurde 1918 in Borzykowo bei Posen (Polen) geboren. Bei Kriegsausbruch 1939 meldete er sich freiwillig zur polnischen Armee. 1940 kam er als Kriegsgefangener nach Villingen und arbeitete als Zwangsarbeiter bei der Firma Görlacher. (cho)