Villingen-Schwenningen Das Maison die France in Villingen soll nun doch abgerissen werden

Das Maison die France in Villingen soll nun doch abgerissen werden

Das Denkmalamt will offenbar den Denkmalschutz aufheben, weil der Erhalt des Gebäudes nicht wirtschaftlich sei.

Der ehemalige Repräsentationsbau der französischen Garnison in Villingen, das unter Denkmalschutz stehende Maison die France in der Pontarlierstraße, soll nun doch abgerissen werden. Das erfuhr der SÜDKURIER aus zuverlässigen Quellen. Demnach soll das Landesdenkmalamt dem von der Stadt beantragten Abriss mittlerweile zugestimmt haben.

Beim Maison de France (= Französisches Haus) handelt es sich um einen 1955 errichteten Komplex mit Ladengeschäft, Offiziersmesse, einer Bar und einem Hotel. Es wird in dem großformatigen Bildband des Bundes deutscher Architekten als ein herausragendes Kulturdenkmal nach dem Krieg aufgeführt. Doch der Stadt will auf dem ehemaligen Kasernengelände Mangin in großem Stil preiswerten Mietwohnungsraum für die Bevölkerung schaffen. Das Maison de France sei ein gravierendes Hindernis für eine notwendige flächensparende Verdichtung, argumentiert die Stadt.

Die Verwaltung hat jetzt im zweiten Anlauf offenbar mit Erfolg nachgewiesen, dass der Erhalt des Gebäudes unwirtschaftlich sei. Die städtische Pressestelle wollte gestern zum Stand des Verfahrens nichts sagen, erklärte aber, es werde am heutigen Mittwoch eine Information zum Maison de France in der Gemeinderatsitzung geben.