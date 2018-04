Villingen-Schwenningen Das Kreuz mit dem Bahnhof: Eine automatische Schranke würde Rollstuhlfahrern enorm helfen

Der barrierefreie Zugang zu den Bahnsteigen in Villingen lässt auf sich warten. Rollstuhlfahrer Eberhard Joos aus Villingen fordert eine technische Lösung, wie sie in Konstanz schon längst vorhanden ist

Mit der Bahn verreisen, dass ist für Eberhard Joos (68) ein großes Stück Lebensfreude und Lebensqualität. Umso mehr hat es den schwerbehinderten Rollstuhlfahrer getroffen, dass die Deutsche Bahn den behindertengerechten Ausbau des Villinger Bahnhofs nach jahrelanger Vorgeschichte kürzzlich um mindestens ein weiteres Jahr verschoben hat. Joos, ehemaliger Personalleiter bei der Firma Wahl in Unterkirnach, und seine Frau Inge (67) appellieren jetzt an die Bahn und die Politik, am Villinger Bahnhof eine Sofortmaßnahme zu realisieren: Mit einer automatischen Schranke an der Fußgängerfurt über die Gleise 1 und 2 könnte allen, die einen barrierefreien Zugang zu den hinteren Bahnsteigen brauchen, schnell geholfen werden.