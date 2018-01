Villingen-Schwenningen Dank Twitter bekommt Hexe die Maske zurück

Auf dem Weg zu einem Narrentreffen hat ein Mitglied der Villinger Hexenzunft seine Holzmaske im Zug liegengelassen. Die Bundespolizei hat über Twitter den Besitzer gesucht und war erfolgreich.

Unterwegs zu den Ortenauer Narrentagen in Willstätt hat ein Mitglied der Villinger Hexenzunft seine Scheme im Zug liegen lassen. Beamte der Bundespolizei stellten diese Maske am Samstag bei einem Jugendlichen im Bahnhof Kehl sicher. Er hatte angegeben, diese im Zug von Appenweier nach Kehl gefunden zu haben. Über ihren Twitteraccount suchte die Bundespolizei den Besitzer, die Meldung wurde vielfach geteilt und es dauerte nicht lange, bis sich das Mitglied der Hexenzunft bei der Polizei in Offenburg gemeldet hat und die Maske wieder in Empfang nehmen konnte.