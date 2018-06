Villingen-Schwenningen Cristilli bestätigt: "Ich will Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen werden"

Villingen-Schwenningen hat seinen ersten Bewerber, der öffentlich und eindeutig seine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters ankündigt. Entsprechende Gerüchte der letzten Tage wurden jetzt von Gaetano Cristilli bestätigt.

"Es ist wahr. Ich werde meinen Hut in den Ring werfen und kandidiere für das Amt des Oberbürgermeisters Villingen-Schwenningen". Dies bestätigte am Freitagvormittag Gaetano Cristilli (51), gelernter Speditions- und Versicherungskaufmann aus Villingen-Schwenningen und Inhaber des Fitness-Studios G 1 in Villingen bei einer Pressekonferenz. Und fügte hinzu: "Ich will der erste Bewerber sein, der sagt: "Ich will Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen werden."

Gaetano Cristilli, Gastarbeiterkind mit italienischen Wurzeln, und in Schwenningen aufgewachsen, betonte, dass eine Kandidatur keineswegs "aus Jux" erfolge. Als Schüler am Deutenberg-Gymnasium in Schwenningen habe er sein Interesse an Politik entdeckt und spiele schon seit 30 Jahren mit dem Gedanken, sich als Oberbürgermeister seiner Heimatstadt zu bewerben. Jetzt sei der Moment gekommen, wo es seine Lebenssituation eine Bewerbung ermögliche.

"Ich komme vom Sport", sagte der ehemalige Fußballspieler und -trainer. "Wenn ich antrete, will ich gewinnen." Er werde als Parteiloser frei und ohne jegliche Zwänge kandidieren. Vor allem seine Fähigkeit, Menschen zu führen und Lösungen im Dialog zu finden, befähige ihn für das Amt. Derzeit feilt Cristilli noch an seinem politischen Programm, dass er in den nächsten Wochen der Öffentlichkeit präsentieren will.