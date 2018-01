VS-Obereschach Chaos auf dem Tannberghof

Das Theater des Männergesangverein Frohsinn begeistert das Publikum.

VS-Obereschach (nj) Viel Spaß hatten die Besucher bei den ersten beiden Theaterabenden des Männergesangvereins Frohsinn in der Obereschacher Festhalle. Während sich bei der ersten Vorstellung am zweiten Weihnachtsfeiertag der Besucherandrang noch in Grenzen hielt, war bei der zweiten Vorstellung die Festhalle bis auf den letzten Platz besetzt. Auch für die dritte Vorstellung am Freitag, 5. Januar, kann der MGV volles Haus vermelden.

Bereits im ersten Akt zeigte sich, dass die Regisseurin Vera Zimmermann mit dem dreiaktigen Lustspiel „Liebe und Blechschaden“, einem Verwirrspiel um einen Autounfall, einen guten Griff getan hatte. Der Bauer vom Tannberg Toni Hinterleitner, gespielt von Alexander Perkuhn, war nämlich mit seinem innig geliebten „Heilixblechle“ auf einer Landstraße gegen einen Pfosten gefahren, weil er die attraktive Anhalterin Cornelia Krüger, genannt Babsy und gespielt von Judith Glatz, mitnehmen wollte, sich von ihr aber so beeindrucken ließ, dass er dabei Brems- und Gaspedal verwechselte.

Dies wäre allerdings halb so schlimm gewesen, hätte der unfehlbare Autolenker nicht immer seiner Frau Marianne, in Person von Kerstin Vitt, und seinem Sohn Bertl, gespielt von Alexander Kellner, gute Ratschläge in Sachen Verkehrsverhalten gegeben. Da die Anhalterin aber nach dem Aufprall verschwunden war, fuhr der Bauer nach Hause und stellte sein Fahrzeug dann heimlich in die Garage. Aber der Bauer hatte zum Glück in Bachwirt Max Wieser, in Person von Tobias Heuft, einen Freund, der ihm mit Ratschlägen aus der Patsche helfen will.

Als die Bäuerin das Auto nahm, um ihre Schwester Gretl, gespielt von Inge Beha, vom Bahnhof abzuholen, bemerkte sie den Blechschaden nicht und fürchtet, diesen selbst verursacht zu haben. Um den Schaden dann zu verheimlichen, musste dann der Karosseriespengler Ferdl Hammerl, alias Roland Welker, herhalten.

Als dann auch noch die attraktive Anhalterin auf dem Hof auftaucht und sich auch gleich in den Sohn verliebt und Barbara, die Wirtschafterin vom Karosseriespengler Hammerl, gespielt von Melina Dotter, immer wieder mit den wichtigsten Neuigkeiten aus dem Dorf für Verwirrung sorgt, ist das Chaos auf dem Tannberghof perfekt.

Dabei ernteten die Laienspieler um den alten Hasen Alexander Perkuhn, der wiederum zur Höchstform auflief, nicht nur am Ende des Theaters, sondern auch auf offener Szene immer wieder viel Beifall vom begeisterten Publikum.