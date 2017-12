Villingen-Schwenningen Cateringfirma meldet Insolvenz an

Cateringfirma meldet Insolvenz an

Betroffen ist die Firma Happycrazy aus Hüfingen. Caterer bewirtet noch bis Jahresende auch die Neue Tonhalle in Villingen

Die Firma Happycrazy GmbH & Co KG aus Hüfingen hat jetzt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Vertreten wird die Gesellschaft durch Roland Gleichauf, der mit seinem Catering-Unternehmen bis Jahresende auch die Neue Tonhalle in Villingen bewirtet. Die Betreibergesellschaft der Tonhalle und die Firma Happycrazy haben, wie berichtet, ihr Vertragsverhältnis zum Jahresende "im gegenseitigen Einvernehmen" aufgelöst. Zum 1. Januar übernimmt ein neuer Caterer die Bewirtung der Halle. Vorgestern hat der vom Amtsgericht bestellte vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Christian Zschocke aus Villingen, die Arbeit aufgenommen. Einen Überblick über die Ursachen und die Höhe der Schulden hat er noch nicht. Es handle sich aber gewiss "um mehr als nur einige tausend Euro", erklärte er. Festgestellt hat er, dass die Gesellschaft keine Mitarbeiter mehr hat. Allerdings gibt es auch noch die Firma "Happycrazy GmbH", die von der Insolvenz nicht betroffen ist. Zschocke will nun das Vertragsverhältnis dieser beiden Gesellschaften klären.