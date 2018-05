Villingen-Schwenningen CDU will bei VS-OB-Wahl Jürgen Roth unterstützen

Die Entscheidung der größten VS-Partei steht. Der 55-jährige Tuninger Bürgermeister erfährt mächtigen Rückenwind.

Die CDU will mit Jürgen Roth in die OB-Wahlen am 7. Oktober ziehen. STadtverbandsvorsitzender klaus Martin teilte dies jetzt schriftlich mit. Der Vorstand der VS-CDU habe "vor wenigen Tagen das weitere Vorgehen in der Angelegenheit OB-Wahl beraten. Nach einer intensiven Aussprache im Vorstand" sei man zu folgendem Ergebnis gekommen: „Wenn sich Jürgen Roth entschließt, für das Amt des Oberbürgermeisters in Villingen-Schwenningen zu kandidieren, sichert ihm der CDU Stadtverband seine Unterstützung zu.“

Die Gründe, die zu diesem Ergebnis führten, beschreibt martin für die CDU Villingen-Schwenningen so, der SÜDKURIER dokumentiert die Erklärung im Wortlaut:

"Am 7. Oktober wählen die Bürgerinnen und Bürger von Villingen-Schwenningen einen neuen Oberbürgermeister. Der CDU Villingen-Schwenningen ist es wichtig, dass Villingen-Schwenningen einen guten Oberbürgermeister bekommt, der die Stadt erfolgreich und professionell führt. Das muss nicht zwingend ein CDU-Mitglied sein, denn eine OB-Wahl ist in erster Linie eine Persönlichkeitswahl. Vielmehr kommt es auf persönliche Stärken, Kommunikationsfähigkeit, strategisches Denken, Berufs- und Lebenserfahrung an. Eine hohe Identifikation und eine große Leidenschaft für unsere so besondere Stadt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern sind ebenso unverzichtbar.

Deswegen haben wir uns Zeit genommen, um Kandidaten geworben und zahlreiche Gespräche geführt. Nach vielen intensiven Gesprächen ist sich der CDU-Vorstand Villingen-Schwenningen einig: Diese beschriebene Persönlichkeit haben wir mit dem Bürgermeister von Tuningen Jürgen Roth

gefunden. Entscheidend waren für uns persönliche und berufliche Erfahrung und klare Vorstellungen von der Arbeit als OB in VS. Und da hat uns Herr Roth ganz klar überzeugt.

Herr Roth bringt 15 Jahre Rathaus- und damit Führungserfahrung mit. Die Gemeinde Tuningen entwickelte sich in dieser Zeit hervorragend. Seine Aufgaben und Projekte ist er mit einer klaren Vision und Strategie angegangen. Vor allem in der Umsetzung hat er gezeigt, dass er hartnäckig gegenüber übergeordneten Behörden sein kann und sich mit hoher Identifikation und Fleiß für seine Kommune einsetzt.

Als Mitglied des Kreistags sowie weiterer zahlreichen Funktionen ist er in der Region und weit darüber hinaus bereits sehr gut vernetzt. Das Ehrenamt kennt er nicht nur vom Hörensagen. Er ist selbst seit langem ehrenamtlich engagiert, zum Beispiel als Kreisvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes.

Natürlich wird Herr Roth als Kandidat parteiübergreifend für die ganze Bevölkerung zur Wahl stehen. Wir wissen aber auch, dass eine Bewerbung in einer Stadt von der Größe Villingen-Schwenningens von einer einzelnen Person nicht ohne Unterstützung getragen werden kann. Deshalb hat sich der CDU-Vorstand entschlossen, dazu einen Beitrag zu leisten: Wenn sich Jürgen Roth entschließt, für das Amt des Oberbürgermeisters in Villingen-Schwenningen zu kandidieren, sichert ihm der CDU Stadtverband seine Unterstützung zu."