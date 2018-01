Villingen-Schwenningen Brigachblätzle machen den Fitness-Test

Mehr als 60 Akteure gestalten den Geburtstagsball der Brigachplätzle mit. Ein besonderes Geschenk gab es dann auch noch von Carsten Dörr.

Vierzig Jahre Brigachblätzle – mit einer fulminanten Bühnenshow feierten die Blätzle den Eintritt ins Erwachsenenalter. Das Attribut "erwachsen" bekommt man im Ländle zwar erst mit dem vierzigsten Geburtstag verliehen, aber wer die Blätzle und ihre Geschichte kennt, der weiß, dass sie eigentlich von Geburt an dabei sind, wenn man in der Zähringerstadt die Fasnet feiert. Vor vierzig Jahren gegründet hat man als Mitglied der Villinger Zuggesellschaft schnell Verantwortung übernommen und auch die Organisation des beliebten Balls der kleinen Vereine liegt noch heute, gemeinsam mit den Villinger Fleck Fleck, in der Verantwortung des mit etwa 200 Mitgliedern eher kleinen Vereins.

Was man auch mit einer kleinen Truppe auf die Beine stellen kann, das zeigten die Brigachblätzle am Samstag. In einer beeindruckend fetzigen Bühnenshow, die unter dem Motto "Blätzle fit" gespickt war mit fulminanten Tanzeinlagen, bewiesen die Brigachblätzle, dass sie fit sind für die nächsten vierzig Jahre. Durch das Programm führten Andreas Hutstein und Holger Opitz, die, unterstützt von Haimo Barthel Lebensweisheiten und Fitness-Tipps verteilten. Lebensweisheiten gab es auch vom "S'Päärle Villinger", wenn Frank Thoma und Thomas Viebranz das öffentliche, aber nicht immer geöffnete Klo in der Villinger Innenstadt besangen oder sich als Fettnapf tretende Säckel outeten. Eine besondere Überraschung war für viele der Gäste, Vertreter von 20 Fasnetzünften und Vereinen waren der Einladung gefolgt, sicher der Auftritt von Carsten Dörr, der den Brigachblätzle zum Geburtstag ein von ihm geschriebenes Brigachblätzle Lied schenkte.

"Mir machet Fasnet wie es uns gefällt, im Karbatsche schlage simmer die beschte der Welt". Dass sie zu den Besten gehören, bewiesen die Brigachblätzle auch im weiteren, insgesamt zweieinhalbstündigen Programm das mit einer riesigen Tanzshow endete bei der selbst die Rot-weißen Hästräger noch zu einem Einsatz kamen.

Alessandro Mennella ist gemeinsam mit Timm Junghanns-Szkoda verantwortlich für die Programmorganisation und die Bühnenregie der Jubiläumsfeier und des Ball der kleinen Vereine. "Alessandro, wie schafft man es in einer Saison gleich zwei große und zugleich großartige Bälle zu organisieren?" Alessandro: "Natürlich ist das eine ganz besondere Herausforderung, zumal wir durch die Vorjahresbälle wenn die kleinen Vereine in der Neuen Tonhalle feierten, bei unserem Publikum eine gewisse Erwartungshaltung geweckt haben, die wir auch in diesem Jahr nicht enttäuschen wollen. Und das funktioniert, und hier verrate ich sicherlich kein Geheimnis, nur mit einem guten und eingespielten Team. Deshalb gilt mein ganz besonderer Dank auch allen, die an unserer Geburtstagsfeier mitgewirkt haben und die zugleich auch in die Organisation des Balls der kleinen Vereine, der am Fasnetsamstag in der Neuen Tonhalle stattfindet, eingebunden sind."

Die Organisatoren

Die Organisation der Geburtstagsfeier lag in den Händen von Daniela Mennella und Adrian Sunderer, das Programm organisierten Alessandro Mennella und Timm Junghanns-Szkoda, auf der Bühne geholfen haben Kevin Czech und Pascal Benz, für Technik und Ton verantwortlich war die Firma Käfer PA und durch den Abend führten Andreas Hutstein, Holger Opitz und Haimo Barthel. Die Tänze einstudiert haben: Steffi Pakulski, Cynthia Bull, Iris Hirsch, Gerhard Hirsch und Claudia Gerolymatos.