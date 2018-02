Villingen-Schwenningen Breite Zustimmung für Umbau der Golden-Bühl-Schule

Technischer Ausschuss von der Sanierung und Erweiterung der Golden-Bühl-Schule überzeugt. Umbau bei laufendem Unterricht

Die geplante Sanierung und Erweiterung der Golden-Bühl-Schule wurde von den Mitgliedern des Technischen Ausschusses mit breiter Mehrheit bei nur einer Enthaltung als grundsätzlich wichtig und notwendig befürwortet. In diesem und mindestens noch nächsten Jahr sollen nach einer ersten Schätzung rund 1,5 Millionen Euro in die Gemeinschaftsschule investiert werden.

Wie bereits berichtet, hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen, die erforderlichen Baumaßnahmen in der denkmalgeschützten Schule zum vorbeugenden Brandschutz aus Effizienz- und Kostengründen mit der erforderlichen Raumerweiterung in einem Rutsch durchzuführen. Wie Dieter Kleinhans, der Leiter des Hochbauamtes, dem Aussschuss erläuterte, sollen in diesem Jahr die Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz durchgeführt werden. Um die akute Raumnot der Schule mit ihren 460 Schülern gleich lindern zu können, soll im Zuge der Brandschutzsanierung auch eine Raumgewinnung im bisherigen Gebäudebestand erfolgen. So können beispielsweise im Haupthaus durch Versetzen von Trennwänden zwei zusätzliche Klassenzimmer und im Obergeschoss fünf weitere Unterrichtsräume geschaffen werden.

Sämtliche Bauarbeiten sind im laufenden Schulbetrieb geplant. Deshalb soll für die Bauzeit ein Teil des Fachunterrichts an andere Schulen verlegt werden. Die Stadtverwaltung strebt an, einen ersten Bauabschnitt bis Ende der Sommerferien 2018 teilweise abzuschließen. In einem zweiten Bauabschnitt soll dann der Rest 2019 erledigt werden. Zur endgültigen Behebung des Raummangels der Schule ist dann angedacht, in einem weiteren Schritt den Pavillon 4 der Schule um vier Räume zu erweitern. Hierzu soll in diesem Jahr noch eine Planung erfolgen, die Umsetzung dann voraussichtlich 2019.

Bisher sind für dieses und nächstes Jahr 800 000 Euro eingeplant, die gesamte Maßnahme wird aber auf 1,5 Millionen geschätzt. "Das gibt dann noch einmal einen separaten Finanzierungsbeschluss im Gemeinderat für den Haushalt 2019", versicherte Bürgermeister Detlev Bührer.