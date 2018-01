VS-Schwenningen Brathähnchen löst Rauchmelder aus

Weil er zuviel getrunken hat, ist ein Mann in seiner Wohnung eingeschlafen und hat vergessen, dass er ein Brathähnchen auf dem Herd stehen hatte. Dieses schmorte vor sich hin und durch die starke Rauchentwicklung schrillte der Rauchmelder los und die Feuerwehr rückte an.

Villingen-Schwenningen (sk) Die Feuerwehr Schwenningen musste am frühen Sonntagmorgen ausrücken, da in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bildackerstraße ein Rauchmelder auslöste. Da niemand öffnete, stiegen die Einsatzkräfte durch ein Balkonfenster in die Wohnung. Diese war komplett verraucht. Der Wohnungsinhaber war alkoholisiert, so hatte er eine Pfanne mit einem Brathähnchen auf dem Herd vergessen.