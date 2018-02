Villingen-Schwenningen Bier und Elektro-Mobilität: Auf dem Messegelände ist dieses Jahr einiges geboten

Die Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH hat viele Konzepte für dieses Jahr vorgestellt. Unter anderem ist auch eine große Bierschau geplant.

Auf die Region bezogen liegt die Messe VS mit ihrer Auslastung im oberen Mittel. 2017 besuchten rund 170 000 Besucher die insgesamt 28 Veranstaltungen. "Es war ein sehr lebhaftes Jahr mit ziemlich hoher Veranstaltungsdichte und 2018 wird noch voller", so Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Schon jetzt seien 29 Veranstaltungen fest gebucht.