Villingen-Schwenningen Bewährungsstrafen nach Messerattacke in der Färberstraße

Zwei Männer mussten sich vor dem Amtsgericht wegen einer Tat Anfang Juli 2017 verantworten und entgingen knapp einer Gefängnisstrafe.

Haarscharf an einer Gefängnisstrafe vorbeigekommen sind ein 23 Jahre alter und ein 22 Jahre alter Mann, die sich vor dem Amtsgericht Villingen wegen gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung in zwei Fällen verantworten mussten. Ihnen und einem dritten Angeklagten wurde vorgeworfen, Anfang Juli 2017 zwei Männer vor einer Bar in der Färberstrafe mit Messern und Baseballschlägern verletzt zu haben. Am Ende waren es hohe Geldzahlungen, ein Geständnis samt Entschuldigung und die Vorgeschichte, die Richter Christian Bäumler zu Bewährungsstrafen bewegten.

Der 27 Jahre alte Geschädigte beschrieb ausführlich, wie es zu der Tat gekommen ist. Sein Bruder sei am Vorabend von den Angeklagten im Streit zusammengeschlagen worden. Zusammen mit einem weiteren Bruder und einem Bekannten habe er die Beschuldigen konfrontieren wollen. Dabei räumte er ein, einen bei einer ersten Konfrontation in einer Rangelei zu Boden gestoßen zu haben. Daraufhin seien sie von beistehenden Personen getrennt worden und er habe sich entfernt. Später sei er zum Tatort gegangen, um die Sache nach eigener Aussage zu regeln.

Der 22-Jährige sei von seinem Stuhl aufgesprungen und habe ihn sofort mit einem Messer angegriffen. "Ich hatte keine Möglichkeit zu reagieren", sagte der Geschädigte. Auch der zweite Angeklagte habe ein Messer bei sich gehabt, wobei er einräumte, dass er nicht sicher sagen könne, ob dieser auch zugestochen hat. Über eine direkte Beteiligung des dritten Angeklagten konnte der 27-Jährige nichts sagen. Der Geschädigte erlitt Schnitt- und Stichverletzungen am Unterarm, im Bauch und am Kinn. Auch der Bruder wurde verletzt.

Die Zeit zwischen den Zusammenstößen haben die Angeklagten laut Staatsanwaltschaft genutzt, um sich zu bewaffnen und vorzubereiten. "Es gab einen gefassten Tatplan", sagte die Staatsanwältin. Dass man sich auf eine Konfrontation vorbereitet habe, räumten die Angeklagten ein, da man davon überzeugt gewesen sei, dass die Sache noch nicht vorbei ist.

Die beiden am Ende verurteilten Männer zeigten Reue. "Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Es tut mir wirklich Leid", beteuerte der 23-Jährige. Auch der zweite Angeklagte entschuldigte sich: "Ich habe falsch reagiert, ich habe überreagiert." Beide erklärten sich zu einem Täter-Opfer-Augleich von insgesamt 8000 Euro bereit.

Am Ende blieb Richter Bäumler weit unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe von jeweils über drei Jahren ohne Bewährung. Er verurteilte denn 22-Jährigen, der zuerst zugestochen hatte, zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und den 23-Jährigen zu einem Jahr und neun Monaten, auch weil er überzeugt sei, dass der Geschädigte keine friedliche Lösung gesucht habe. Das Verfahren gegen den dritten Angeklagten wurde gegen eine Zahlung von 2000 Euro eingestellt.