Villingen-Schwenningen Bewährtes Duo rückt an die Spitze der Narrozunft

Aus Zunftballregisseuren werden Zunftregisseure: Alexander Brüderle wird zum Vizezunftmeister gewählt und rückt an die Seite von Anselm Säger.

Jahrelang führten Anselm Säger und Alexander Brüderle gemeinsam die Regie beim Zunftball der Villinger Narrozunft. Jetzt führen sie beide Regie im gesamten historischen Fastnachtsvereins. Nachdem Säger bereits im vergangenen Jahr das Amt des Zunftmeisters übernahm, wurde bei der Hauptversammlung der Narrozunft in der Neuen Tonhalle Alexander Brüderle zum neuen Vizezunftmeister gewählt.

Brüderle freute sich, nach 15 Jahren Zunftballregie und einem "Sabbatjahr und Ruhe vor Anselm den Verein und die Villinger Fasnet an der Seite von Anselm Säger weiter mitzugestalten." Beide kennen die Macken und Besonderheiten des anderen, sagte der neue Vizezunftmeister. Brüderle folgt auf Hans-Jörg Voggenreiter, der nach 13 Jahren nicht mehr für das Amt kandidierte und für sein intensives ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde.

"Viel Arbeit, viel Spaß daran, etwas zu bewegen, und die Hoffnung, alle Erwartungen erfüllt zu haben", so bilanzierte Anselm Säger sein erstes Jahr als Zunftmeister der historischen Narrozunft. Der schloss in seinen Dank die Leistungen des Ratskollegiums ein. Während Säger seinen Platz in der Narrozunft gefunden hat, ist Jens Schaumann mit seiner Rolle in dem altehrwürdigen Fasnachtsverein offenbar noch nicht ganz vertraut.

Der Zunftschreiber, ebenfalls seit einem Jahr im Amt, verabschiedete sich nach seinem ausführlichen und unterhaltsamen Rückblick, in dem er unter anderem auf das Zähringer-Narrentreffen, Erste-Hilfe-Kurs am Narro und der Zunftballpremiere unter der Regie von Olli Kienzler und Timo Klötzl einging, mit "Jens Schaumann, Zunftmeister – äh Zunftschreiber."

Zu spät, der Versprecher wurde mit schallendem Gelächter im Saal quittiert. Und Anselm Säger reagierte sofort. "Ich bin zwar erst seit einem Jahr im Amt, aber meine Nachfolge ist geregelt. Man muss sich rechtzeitig drum kümmern." Noch einen drauf setzte Bene Schaumann. Als dieser nach 25-jähriger Tätigkeit im Brauchtumsausschuss verabschiedet wurde, wo er unter anderem die Strählabende organisierte und dies auch weiterhin tun wird, empfahl er seinen Sohn unverblümt den Gästen der Schwenninger Narrenzunft als künftigen Zunftmeister.

"Aus den Zunftballregisseuren wurden Zunftregisseure", fasste Oberbürgermeister Rupert Kubon die Personalveränderung an der Vereinsspitze zusammen. Kubon bedankte sich für die Mitwirkung der Narrozunft beim Zähringer Narrentreffen und auch dafür, dass die Zunft mit der Narrenkiste das Brauchtum und den Villinger Fasnetsgeist frühzeitig an die nächste Generation weitergibt.

Hans-Jörg Voggenreiter, der neben dem Amt des Vizezunftmeisters auch Brauchtumssprecher war, informierte in seinem letzten Jahresbericht darüber, dass eine für 2019 geplante große Ausstellung im Franziskanermuseum um ein Jahr verschoben wird. "Die Qualität der Ausstellung muss im Vordergrund stehen. Und hierzu bedarf es mehr Vorbereitungszeit", begründete Voggenreiter diese Entscheidung.