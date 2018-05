Villingen-Schwenningen Betrunkener Rollerfahrer stürzt: Dabei verletzt sich Sozius schwer

Ein 52-jähriger Zweiradfahrer kommt in Villingen-Schwenningen ins Rutschen – mit einigen Konsequenzen

Ein betrunkener Rollerfahrer stürzte am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Spittelstraße ohne Fremdverschulden. Der 52-jährige Zweiradfahrer wollte von der Spittelstraße nach links abbiegen und kam ins Rutschen. In der Folge stürzte der 52-Jährige. Beim Sturz zog sich der 50-jährige Sozius schwere Verletzungen zu und musste ins Klinikum eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Schwenningen beim 52-jährigen Lenker des Zweirades deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille, heißt es in der Polizeimeldung. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein abgeben.