villingen-schwenningen Betrunkener Autofahrer rammt Auto auf Flucht vor Polizeikontrolle in Villingen

Ein 29-Jähriger will einer Polizeistreife entkommen und gerät mit seinem Volvo ins Schleudern.

Ein 29-Jähriger ist mit seinem Volvo auf der Flucht vor der Polizei in der Villinger Hochstraße in einen geparkten Wagen geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Der Autofahrer hatte zuvor am frühen Sonntagmorgen vor einer Polizeikontrolle im Stadtgebiet Reißaus genommen und Vollgas gegeben, berichtet das Polizeipräsidium Tuttlingen. Die Polizeistreife folgte ihm. "Dabei bemerkten die Beamten, dass der Beschuldigte mehrfach in Kurven die Handbremse bestätigte. Als er in der Hochstraße auf gerader Strecke abermals die Handbremse zog, kam der 29-Jährige ins Schleudern", schreibt das Präsidium in seinem Bericht. Der Mann rammte mit seinem Volvo dann den ordnungsgemäß geparkten Wagen.

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er sei stark betrunken gewesen und habe vermutlich keinen gültigen Führerschein.