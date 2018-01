Villingen-Schwenningen Betreiberwechsel im Limba erhitzt die Gemüter

Vorwürfe gegen den Pächter des Limba werden laut und die Kneipe wurde mit einem üblen Schriftzug beschmiert. Der Abschied von Bernhard Zipfel sorgt für Zündstoff.

Die Villinger Szenekneipe Limba wurde zum Opfer von Vandalismus. „Bei hinterhältigen Menschen trinkt man nicht!“, schmierte jemand mit großen Buchstaben an die Gebäudefassade. Offenbar gab es Zeugen, die eine Gruppe von vermummten Personen beim Erstellen des Schriftzugs beobachtet hat.

Für großen Unmut sorgte zuvor der Betreiberwechsel. Bernhard Zipfel war über drei Jahrzehnte hinweg für das Limba verantwortlich, räumte nun aber kurzfristig das Feld für Mario Puggioni.

Aus Kreisen der „Turbojugend VS-Schlösslegosse“, einem weltweit auftretenden Fanclub der norwegischen Band „Turbonegro“ mit tausenden Mitgliedern, hagelte es starke Kritik an Pächter Franz Hochreiner, der das Limba an den jeweiligen Betreiber unterverpachtet. Die Turbojugend (TJ) tritt provokant in Erscheinung mit bestickten Jeansjacken und versteht sich als unpolitische Organisation. Das Limba wurde in den vergangenen Jahren zu einer Art Vereinsheim für die ansässige Ortsgruppe.

„Jemand von einem Tag auf den anderen auf die Straße zu setzen und jetzt zu behaupten, es gehe ganz normal weiter, ist einfach nur asozial“, sagte ein Mitglied der TJ, das nicht namentlich genannt werden möchte. Dieses prangerte an, es handele sich um „Mafia-Methoden“. Außerdem fehle der Respekt vor der Arbeit von Bernhard Zipfel in den letzten drei Jahrzehnten. „Hier werden Stammgäste und Mitarbeiter mit Füßen getreten.“ Die Reaktion ist für das TJ-Mitglied klar: „Viele Menschen, die das Limba zu dem gemacht haben, was es war, werden es nicht mehr betreten.“

Dass Zipfel unfreiwillig die Kneipe verlässt, wird mit Blick auf die noch von ihm betriebene Facebook-Seite „Limba“ deutlich. Dort lud er am Mittwochmittag ein Bild hoch, welches fünf augenscheinliche TJ-Mitglieder zeigt, die vor dem Limba stehen und teils einen ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera zeigen.

Versehen wurde dieses Bild mit den Kommentaren „Gruß an die Limba-Besetzer“ und „Sollte heißen, schöne Grüße von Bernhard Zipfel an die da drin“. Verfasser der Kommentare ist die Seite „Limba“ selbst. Also Bernhard Zipfel.

Mario Puggioni ist der neue Geschäftsführer der Kneipe. Rauchend und mit Wollmütze steht der kleine, schmächtige Italiener im Limba und rätselt, was der Aufruhr soll. "Ich kann ruhig schlafen, ich habe nichts verbrochen", sagt er. Er sei von Franz Hochreiner lediglich gefragt worden, ob der das Limba betreiben möchte und habe zugestimmt. "Wenn ich Nein gesagt hätte, dann hätte es ein anderer übernommen", zuckte Puggioni mit den Schultern, während um ihn herum eine Handvoll Leute schrauben, streichen und hämmern. "Wir wollten gerne am Samstag eröffnen, aber das wird ziemlich knapp", gibt der aktuelle Betreiber zu.

Persönlich getroffen von der Tat ist Mario Puggioni nicht. "Zeugen haben gesehen, dass es eine Gruppe von Vermummten war. Solche Menschen kann man nicht ernstnehmen." Nach der Einschätzung Puggionis galt die Attacke nicht ihm. Vielmehr sei es Unmut darüber, dass Bernhard Zipfel nicht mehr dort ist.

Franz Hochreiner ließ sich wie folgt zitieren: "Niemand weiß, was passiert ist und jeder urteilt." Auch seine Ehefrau ließ telefonisch genau diesen Satz verlauten.