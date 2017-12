VS-Schwenningen Besuch in der Wärmestube: Viel mehr als bloß eine Essensausgabe

Die Wärmestube in Schwenningen bekommt immer mehr Zulauf. Das Essen ist dabei meist nur zweitrangig. Was wirklich zählt, ist die Gemeinschaft.

Ralf Großmann ist Herbergsvater der Wärmestube in der Schwenninger Talstraße. Auch wenn der Angestellte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) es naturgemäß ganz anders sieht. „Die Mitarbeiter in der Küche und im Service machen hier die Arbeit, ich verwalte bloß“, sagt der Diplom-Sozialpädagoge gleichermaßen bescheiden wie ernsthaft.

Die Wärmestube öffnet täglich und ist für jedermann zugänglich. Bedürftigen wird dort für 1,50 Euro ein Mittagessen geboten. Andere zahlen mindestens drei Euro. Immerhin für ein Drei-Gänge-Menü, bei dem auf saisonal passende und ausgewogene Kost geachtet wird. Seit nunmehr über elf Jahren existiert die von der AWO betriebene Einrichtung im Gebäude des ehemaligen Gasthauses Paradies. Anfänglich wurden noch 15 bis 20 Mahlzeiten zubereitet, mittlerweile sind es 40 bis 50. An manchen Tagen muss die Ausgabe in mehreren Etappen erfolgen, weil nicht alle Gäste zeitgleich in die Stube hineinpassen.

Als bedürftig gelten Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Doch es sind längst nicht bloß solche, die sich in der Wärmestube einfinden. „Altersarmut ist ein Thema, das einige hier her bewegt, die vorher nie Schwierigkeiten mit dem Geld hatten“, beschreibt Großmann. Ein noch viel größeres, das auch mit dem Alter zusammenhängt, ist die Einsamkeit. „Es gibt ganz viele, die wegen der Gesellschaft kommen, denen es also nicht darum geht, ein günstiges Essen zu bekommen“, so Großmann.

Wirft man zur Hauptbetriebszeit einen Blick in den Speiseraum, wird sehr schnell deutlich, was der Leiter der Einrichtung meint. Keiner hockt alleine, alle sind in Gespräche verwickelt, es herrscht ein hoher Geräuschpegel.

Mittendrin sitzt Petra Schmidt, eine gepflegte Rentnerin, die ihren kleinen Hund Cheri permanent auf dem Schoß sitzen lässt. Die gebürtige Villingerin bestätigt, was Großmann zuvor beschrieben hat: „Ich komme ein- oder zweimal in der Woche in die Wärmestube, um mich mit anderen auszutauschen.“ Die Dame hat mittlerweile einen festen Platz am runden Tisch, der mitten im Raum steht. „Das ist unser Stammtisch“, sagt Schmidt. Sie verabredet sich im Vorfeld mit einer festen Gruppe, die sich mittlerweile durch die Wärmestube gut kennt. Das merkt man auch. Das Miteinander gleicht dem in einem Vereinsheim. Jeder kennt jeden. „Das Milieu macht mir nichts aus, durch meinen Beruf hatte ich schon immer mit Menschen aus allen Bereichen zu tun“, sagt Schmidt.

Damit meint sie jemanden wie Harald Meyer. Ehemaliger Alkoholiker, lebte „auf Platte“ in Villingen. Der 61-Jährige fällt auf durch seine zahlreichen Tattoos, die er am gesamten Körper trägt. Den Norddeutschen zog es vor 20 Jahren in den Schwarzwald. Eine Ausbildung hat er nie gemacht, aber als Schlosser gearbeitet. Durch den fortschreitenden Alkoholkonsum verlor er erst die Arbeit, dann die Wohnung. In dieser Zeit hat ihm Weihnachten nichts bedeutet: "Man hat so viel mit sich selber zu tun, dass kein Platz ist für andere Gedanken." Aber Meyer hat die Kehrtwende geschafft. "Ich hatte zum Glück irgendwann mal einen seltenen lichten Moment", lacht er zurückblickend. In der stationären Wohnungslosenhilfe der AWO kam er unter, machte eine fünfwöchige Entgiftung und hat sein Leben nun im Griff.

Eine Arbeitsstelle hat er aktuell nicht, trotzdem wirkt Harald Meyer rundum zufrieden. Überraschend, wie fit und vital der 61-Jährige trotz seines zeitweiligen Lebensstils wirkt. Jeden Morgen läuft er eine Runde an der frischen Luft. "Das brauche ich." Zum Mittagstisch in die Wärmestube kommt er auch regelmäßig – nicht zum Essen, sondern zum Mithelfen. Wie Petra Schmidt schätzt er die Gesellschaft über alle Maßen. "Ich bin froh, wenn ich hier mithelfen und mich mit den Leuten unterhalten kann. Ich kann nicht den gesamten Tag alleine daheim hocken." Er bezieht Hartz IV, gilt demnach als bedürftig und bekäme eine vergünstigte Mahlzeit, doch Meyer nimmt diese nicht in Anspruch. "Es schmeckt mir zu gut, am Ende würde ich zu viel essen und dann setzt es an." Anfang des Jahres wog er noch knapp 20 Kilogramm mehr, fühlte sich aber unwohl und wollte abnehmen. Sein Ziel hat er mit viel Disziplin erreicht. Nicht zum ersten Mal in seinem Leben.

Wärmestube

Die Wärmestube ist eine von der AWO betriebene Einrichtung, die seit März 2006 in der Talstraße in Schwenningen existiert. In erster Linie dient diese der vergünstigten Essensausgabe an Menschen, die Sozialleistungen empfangen. Das Angebot steht allerdings jedem offen. Aktuell werden pro Tag 40 bis 50 Essen ausgegeben. Geöffnet hat die Wärmestube von Montag bis Freitag in der Regel von 8 bis 14 Uhr. (che)