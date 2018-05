vor 3 Stunden Norbert Trippl Schwarzwald-Baar Beratung am Videoschalter, Bezahlen per Smartphone: Die Volksbank gibt Vollgas im Digitalen

Die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau hat bei ihrer Bilanzpressekonferenz gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Damit die Bilanz in Zukunft gut bleibt, wird das Alltagsgeschäft digitalisiert. Die Kundenberater am Schalter gehören damit bald der Vergangenheit an.