Villingen-Schwenningen Beim Zunftball der Villinger Narrozunft war richtig "ebbs los"

Dreistündiges Programm mit viel Lokalkolorit in der Tonhalle. Am Ende rocken Wolterdinger Musiker die Bühne. Hier gibt's alle Bilder!

Vor der fulminanten Kulisse der Rietstraße samt Riettor zelebrierte die Historische Narrozunft bei ihren Fastnachtsbällen am Freitag und Samstag das pralle Leben aus dem heimischen Städtle. Alles unter dem Motto: "Z' Villinge i de Narrestadt – im Städtle isch ebbs los." Wohl wahr: Fürs Publikum ein bunter Strauß an Unterhaltung mit viel Lokalkolorit, farbigen Tänzen und lustigen Schwänken. Und am Ende, da rockten Auswärtige die Tonhalle. Die "Brotäne Herdäpfel", eine fetzige Bläsertruppe aus Wolterdingen, brachten die Zuschauer nach dreistündigem Sitzen auf die Beine und in Stimmung.