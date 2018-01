Villingen-Schwenningen Beim Musikverein Pfaffenweiler geht's stets bergauf

Der Verein ist mit seiner Entwicklung nicht nur musikalisch zufrieden und wählt Stefanie Kaiser zur neuen Vorsitzenden.

VS-Pfaffenweiler (rod) „Der Rückblick auf das vergangene Jahr ist vergleichbar mit dem Eindruck, wenn man im Gebirge eine Bergspitze erklommen hat. Man sieht hohe Berge und tiefe Täler“, begann der Vorsitzende Carl Brugger seinen Bericht bei Hauptversammlung der Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler. Er musste nicht tief in die Täler schauen, das Jahr war geprägt von vielen musikalischen Höhepunkten.

Schriftführerin Marina Schwörer berichtete über die Aktivitäten des Musikvereins. Die musikalischen Höhepunkte waren das Sommernachtskonzert in Herzogenweiler, das Kurkonzert in Königsfeld und das Kirchenkonzert in Pfaffenweiler. Aus finanzieller Sicht gab es für Brugger auch keinen Grund, in ein tiefes Tal zu starren, ruht der Verein doch auf einem gesunden Finanzpolster, was aus dem Bericht von Kassier Daniel Schwörer hervorging. „Daniel Schwörer können wir eine solide Kassenführung bescheinigen“, waren sich die Kassenprüfer einig.

„Musikalisch geht es auch in die richtige Richtung, nämlich bergauf“, war das Fazit von Dirigent Benedikt Hauger. In seinem Bericht taten sich kleine Täler auf. „Auf Lob folgt Tadel“, so Hauger. Er wünsche sich, weil einige Stimmen nur einfach besetzt seien, rechtzeitige Information, wenn jemand nicht in die Probe kommen könne. „Das ist wichtig für meine Probenplanung. Auch Smartphone-Nutzung während der Probe muss nicht sein“, sagt Hauger.

Dem Bericht von Jugendvertreterin Stefanie Kaiser war zu entnehmen, dass es auch in der Jugendausbildung musikalisch aufwärts geht. „Seit langem wurden wieder vier Junior-Leistungsabzeichen erzielt und wir haben mit Carolin Huonker eine Trägerin des Leistungsabzeichens in Bronze“, lobte Kaiser. Sie sei froh über die gute Zusammenarbeit mit dem Kindergarten bei der musikalischen Früherziehung. Ehren durfte Brugger Andreas Straßacker für zehnjährige Mitgliedschaft und Rudi Simon, der es auf 100 Prozent Probenbesuch brachte.

Ortsvorsteher Martin Straßacker konnte keine Unstimmigkeiten in den Berichten entdecken. „Etwas Kritik kam vom Dirigenten, dass ist in Ordnung so, dafür wird er auch bezahlt“, scherzte Straßacker – der Entlastung des Vorstandes stand also nichts im Wege. Routiniert führte Straßacker auch durch die Neuwahlen. Nach drei Jahren als zweiter und vier Jahre als Vorsitzender trat Carl Brugger nicht mehr zur Wahl an. Als seine Nachfolgerin wurde Stefanie Kaiser gewählt. Kassierer Daniel Schwörer wurde wiedergewählt sowie Erhard Hirt als Notenwart, Udo Heindke als Instrumentenwart und Mathias Lienhard als aktiver Beisitzer. Das Amt des Jugendwarts blieb unbesetzt und wird, bis jemand gefunden wird, vom Vorstand übernommen.

„Wir brauchen Verstärkung bei den Aktiven“, wünscht sich die neue Vorsitzende Stefanie Kaiser. Von zehn Jugendlichen komme gerade mal einer zu den Aktiven.