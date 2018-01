Villingen-Schwenningen Beim Jahresrückblick bleibt kein Auge trocken

Thomas Moser und Michael Schopfer nehmen die Stadtverwaltung von Villingen-Schwenningen aufs Korn. Alter Zank zwischen den großen Stadtteilen bleibt Thema.

Was wäre das alte Jahr ohne den satirischen Rückblick von Thomas Moser und Michael Schopfer? Die beiden Sprachgiganten, die am Samstag im Schwenninger Café Häring Premiere feierten, nahmen auch zum Jahreswechsel 2017/18 kein Blatt vor den Mund. Und wenn man am Programmende als Zuschauer meinte, nach einer kurzen Zugabe sei alles erledigt, alles gesagt und getan, täuschte man sich gewaltig. Denn dann legten der Villinger Moser und der Schwenninger Schopfer erst richtig los.

Mit einem sprachgewaltigen Endfeuerwerk zeigten die beiden, dass sie bei aller Übereinstimmung in Sachen Kommunalpolitik auch angriffslustig gegenüber dem jeweils anderen Doppelstädter sein können. Fast schon auf den Tischen des Kulturcafés stehend entzündete sich der herrliche Schlussstreit an der Frage, wer gesünder lebe, Raucher oder Nichtraucher?

Zuvor allerdings bekamen die üblichen Verdächtigen ihr Fett weg und das nicht zu knapp. Baubürgermeister Detlev Bührer kam mit dem Vergleich, er erinnere an eine Sonnenfinsternis, noch relativ glimpflich davon wenngleich Michael Schopfer darauf wetten würde, dass der Berliner Flugplatz und Stuttgart 21 eher fertig werden als der Schwenninger Marktplatz.

Richtig einstecken musste OB Rupert Kubon, dem die beiden Komödianten die zögerliche Haltung bei der Frage nach einer erneuten Kandidatur vorwarfen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wählten Moser und Schopfer aus den Reihen des Publikums gleich einen neuen Schultes: "Haben Sie Ahnung von Politik? Nein, dann sind Sie hier richtig", kürten sie einen Herrn an Tisch vier zum OB.

Zum Thema Erfolg der AFD meinten beide nur, dass "früher der Dreck gestunken habe, und heute redet er", Renate Breuning könne keinen Hexenschuss bekommen, weil die schließlich nicht auf die eigenen Leute schießen würden und Ernst Reiser wurde kurzerhand als Nordstetter Krümelmonster abgetan.

Dass das Verhältnis der beiden Städte und der Menschen zueinander kritisch kommentiert wird, gehört seit Jahren zum guten Ton beim Kampf der Giganten. "Warum haben die Schwenninger unser Wasser versaut?", fragte Thomas Moser. Und bei der Durchfahrt durch Schwenningen halte man die Fenster zu, damit kein flüchtiger Schwenninger aufspringen könne.

Es habe schon seinen Grund, dass an der Schwenninger Steige nach Villingen rein nur eine Spur führe, es an der Ausfahrt aber zwei Fluchtspuren gebe, konterte Michael Schopfer. Weitere Themen waren die teuren Kunstlinien in der Villinger Fußgängerzone wie auch Schopfers Verleihung des goldenen Stadttrottels an OB Kubon und Edgar Schurr. Am Schluss wünschten sich die beiden für das neue Jahr lediglich, dass es irgendwann in Villingen wieder fließenden Verkehr geben soll und dass der Hölzlekönig doch erhalten bleibt.

Weitere Auftritte

Es gibt noch Karten. Wegen der riesigen Nachfrage, alle angesetzten Termine in Villingen und in Schwenningen waren, mit Ausnahme der Vorstellung am 4. Januar im Ratskeller für die es noch Restkarten gibt, im Nu ausverkauft, haben die beiden Satiriker beschlossen an drei weiteren Terminen aufzutreten. Für den 28. Januar im Cafe Häring und für zwei zusätzliche Auftritte im Villinger Ratskeller am 2. und 3. Februar gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen noch Karten. (in)