VS-Villingen Beate Bea macht Leistungssport trotz Spenderorgan

Die 57-Jährige organisiert die Deutschen Meisterschaften für Transplantierte und Dialysepatienten am kommenden Wochenende.

Villingen-Schwenningen – Beate Bea bezeichnet sich selbst als „Glückspilz“. Die 57-Jährige ist verheiratet, das Paar hat eine 24-jährige Tochter. Ihr zweites Leben verdankt sie einem verstorbenen Organspender. 2006 wird ihr nach langer Krankheit in Freiburg eine neue Niere eingesetzt. „Damals konnte ich nur wenige Meter gestützt gehen, sechs Wochen später spielte ich wieder Tischtennis und heute bin ich mehrfache Weltmeisterin der Transplantierten“, sagt Beate Bea, die seit 2017 die Behindertenbeauftragte der Stadt VS ist.

Die Organisation der 39. Offenen Deutschen Meisterschaften für Transplantierte und Dialysepatienten hat sie ehrenamtlich übernommen. Diese finden vom 10. bis 13. Mai in der Doppelstadt statt. „Da ich vor zwölf Jahren erfolgreich nierentransplantiert wurde, ist mir das Thema eine Herzensangelegenheit. Ich bin sehr dankbar für dieses Geschenk des Lebens und möchte die Menschen auf das wichtige Thema der Organspende aufmerksam machen“, sagt Bea. Krankheit kann jeden treffen. Es kann schnell gehen. Ein Spenderorgan zu erhalten, geht leider in Deutschland meist sehr lange. „Hier gilt nicht, wie in der Mehrzahl der europäischen Staaten, die Widerspruchslösung – nach der ist jeder Organspender, der nicht widersprochen hat“, erklärt Beate Bea, die bei den anstehenden Meisterschaften Besuchern gerne Fragen zum Thema beantwortet.

Sie kämpft dafür, Vorurteile aufzuklären und etwas zu bewegen – auch im sportlichen Sinne. 150 Sportler aus ganz Deutschland kommen in diesem Jahr, wie bereits in 2012, auf Einladung von TransDia Sport Deutschland in Villingen-Schwenningen zusammen. Sie alle müssen wegen einer Nierenerkrankung mehrfach pro Woche an die Dialyse oder haben ein Organ wie Niere, Herz, Leber, Lunge oder Knochenmark transplantiert bekommen. Auch aus dem Ausland kommen einige Sportler, da es sich um offene Meisterschaften handelt. Die transplantierten Athleten, von denen sich etliche durch ihre Teilnahme auf die diesjährigen Europameisterschaften in Italien vorbereiten, messen sich in diesen Sportarten: Pétanque, Schwimmen, Kegeln, Leichtathletik, Golf, Badminton, Tischtennis, Tennis und Radfahren.

Beate Bea hatte Glück. Ihr Körper hat das Spenderorgan angenommen, bislang. Lebenslang wird sie Medikamente nehmen müssen, aber sie kämpft. „Mein Körper fühlt sich dauerhaft an wie grippegeschwächt“, beschreibt sie ihren Alltag, der von Zwangspausen geprägt ist. Für Bea und viele transplantierte Sportler oder Dialysepatienten ist – nach Rücksprache mit dem Arzt – eine gesunde Lebensweise und regelmäßiger Sport wichtig, um den Körper und das neue Organ gut zu erhalten. „Ich sage immer: von allen Medikamenten, die ich nehme, ist Sport das angenehmste“, lacht Beate Bea. Sport und Transplantation würden sich nicht nur vertragen, sondern zusammen gehören. „Sport ist wichtig, um dem Körper wieder Selbstvertrauen zu geben – vor allem auch für Kinder“, betont Bea. „Ein Organ zu benötigen – das kann jeden treffen.“

Zahlreiche Vereine sind im Einsatz. Am Freitag, 11. Mai, von etwa 15 bis 17 Uhr werden noch Streckenposten bei der Radrennstrecke (Start: Am Magdalenenberg) sowie am Samstag zwischen 11 und 14/15 Uhr bei der Leichathletik-Sportanlage Hubenloch oder im Bereich Verköstigung gesucht. Außerdem werden noch Brötchenspender für 200 Brötchen gesucht. Kontakt: beate29051961@gmx.de.

Wettkämpfe