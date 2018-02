Villingen-Schwenningen Baustellendiebe zapfen 1000 Liter Diesel ab und stehlen Trennschleifer

Ungebetenen Besuch bekam eine Baustelle beim "Neuen Markt" in Villingen-Schwenningen, im Gewann Utzenbühl. Hier trieben Baustellendiebe ihr Unwesen.

In der Nacht zum Dienstag, so heißt es im Polizeipressebericht, haben unbekannte Täter an drei Baustellenfahrzeugen am Neuen Markt die Tankschlösser aufgebrochen und aus den Fahrzeugtanks rund 1000 Liter Dieselkraftstoff gestohlen.

Die Diebe brachen anschließend noch einen Baucontainer auf und entwendeten einen Motortrennschleifer der Marke Stihl. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel. 07721 601-0) entgegen.