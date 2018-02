Villingen-Schwenningen Bald geht's los: Villinger Narros schütteln die Rollen

Vorfreude ist die schönste Freude: Mit dem traditionellen Rollenschütteln der Narros und dem Einpfitzen der Stachis stimmen sich die Hästräger der Historischen Narrozunft am Mittwochabend auf die bevorstehende Fastnacht ein.

Bestimmt 150 kleine und große Narren liefen gestern unverkleidet, aber in den Rollen, durch die Villinger Innenstadt, um nach alter Väter Sitte den Narrosprung zu üben und damit den Staub von den Rollen zu schütteln. Das jährliche Ritual dient der Einstimmung auf die Hohen Tage. Am Narrobrunnen wird dann gemeinsam das Villinger Schunkellied gesungen. Erste närrische Hochstimmung herrscht dann anschließend in einigen närrischen Stüble wie in der Zehntscheuer oder im „Blauen Klaus“ in der Niederwiesenstraße, wo sich die schüttler ein fröhliches Stelldichein geben. Heute geht es weiter mit dem Kinderumzug und abends mit der Kneipenfasnet. Bild: Elke Rauls

Rollenschütteln 2017